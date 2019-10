Slik skal de plante 100.000 trær i Oslo - men byrådet vet ikke hva det vil koste

Oslo-byrådet vil ofre enda flere parkeringsplasser, og plante rekordmange nye trær.

OSLO (Nettavisen): Tirsdag kunne det rødgrønne byrådet i Oslo presentere politikken de skal føre de neste fire årene.

Ett av grepene er å plante hele 100.000 nye trær rundt om i hovedstaden.

- Vi ønsker å sette igang en storstilt dugnad for å plante 100.000 trær innen 2030, sier byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen (MDG), til Nettavisen.

- En hårete ambisjon

Men Marcussen sier at kommunen ikke skal plante alle trærne selv.

- Her ønsker vi en dugnad hvor vi involverer innbyggere, involverer utbyggere og får med oss alle som har lyst til å være med på dette, så det blir en stor satsing for hele byen, sier hun.

Hun viser til erfaringer de har gjort i andre byer, der for eksempel barn har fått være med å plante et tre som skal få stå og vokse i byen frem til de selv blir voksne.

MASSE TRÆR: Byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen (MDG), gikk inn i byrådsforhandlingene med krav om 100.000 nye trær - og fikk de andre partiene med seg på det. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Men hvordan har dere kommet fram til dette tallet, 100.000 trær?

- 100.000 trær som er målsettingen for denne dugnaden er litt basert på København som har en lik målsetting om 100.000 trær, men innen 2025. Og så vet vi at en by som New York, som er en mye større by, har et mål om én million trær, sier Marcussen, og fortsetter:

- Så ut fra størrelsen på Oslo så har vi kommet fram til at det å ha en hårete og ambisiøs ambisjon om 100.000 trær innen 2030, er mulig å nå så lenge vi klarer å få med oss innbyggerne på dette, sier hun.

- Umulig å anslå pris

Hva den massive treplantingen vil koste, som var et av MDGs krav i byrådsforhandlingene med Arbeiderpartiet og SV, vet imidlertid ikke byrådet.

- Nå er det meningen at den treplantingen skal være en stor dugnad, og så er det veldig forskjell på hva det koster å plante trær. Det er dyrere å plante i en sentrumsgate enn andre steder, så prisen på dette er det ikke mulig å anslå, sier Marcussen.

GRØNT PÅ GRØNT: Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG), byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og SVs forhandlingsleder Sunniva Holmås Eidsvoll presenterte byrådets grønne byrådsplattform omgitt av et hav av grønne planter tirsdag. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Samtidig vil byrådet fortsette å fjerne parkeringsplasser i sentrumsgatene, for å gjøre plass til både planting, syklende, gående og andre aktiviteter.

I forrige periode fjernet byrådet over 700 parkeringsplasser i Oslo sentrum.

- Det som er viktig i byutviklingen de neste fire årene, det er at vi setter fotgjengere, syklister og kollektivbrukere først, og ikke minst at vi skal lage triveligere områder med mer byliv - gjøre plass til flere grøntområder, lekeplasser og skape flere møteplasser i nabolaget, og at det nå ikke bare skal være i sentrum, sier byråden.

- Folk foran privatbilisme

- Dere har jo fjernet mange parkeringsplasser allerede, blir det mange flere?

- Det er klart for å få på plass mer byliv, og mer plass til sykkelveier, lekeplasser og grøntområder, så må vi prioritere ned arealet til noe annet. Det er areal til parkering og arealet til biltrafikk som nå tar mye plass både i sentrum, men også i resten av byen, sier Marcussen, og konstaterer:

- Her vil vi prioritere byliv, folk og fotgjengere og syklister foran privatbilisme.

Blant annet vil byrådet etablere flere torggater og gågater, blant annet gjennom å starte oppgradering av Akersgata, Skippergata, Grønland, Markveien og Kirkegata.

- Har dere satt noen tall på hvor mange parkeringsplasser dere skal fjerne?

- Vi har ikke satt noe tall på hvor mange parkeringsplasser. Nå er jo dette en byrådserklæring, og så må vi jobbe med hvordan det skal konkretiseres, sier hun.