Slik skal Jonas knuse Erna

Tiden er moden for å skyve Erna av tronen, mener han.

FOLKETS HUS (Nettavisen): Om nøyaktig ett år håper Ap-leder Jonas Gahr Støre at han er seierherre og klar til å flytte inn i statsministerboligen.

- Min klare ambisjon

- Jonas Gahr Støre, hvor sikker er du på å bli Norges neste statsminister?

- Jeg har en sterk ambisjon om at Arbeiderpartiet skal løfte seg og at vi får et nytt flertall, som det viser seg at finnes der ute på meningsmålingene. Da kan vi få en ny regjering, og da er jeg klar for den jobben, sier Støre til Nettavisen like etter at han har talt til landsstyret.

Men:

- Det blir spennende helt inn! Norske valg er jevne, og det kommer også dette til å bli.

Se hele video-intervjuet med Støre i vinduet øverst!

- Hvordan skal du klare det?

- Fokus på politikk og et program som skal sørge for at vi får flere i jobb, at det skal være trygt på jobb i en tid med store omstillinger, en sterkere velferdsstat (...) og at vi kan møte klimautfordringene slik at både utslipp kuttes og nye arbeidsplasser skapes, svarer han.

- Jeg kan lede et spennende lag

- Kan det hende at du må innlemme flere enn SV og Senterpartiet (Sp) i regjering eventuelt?

- Det er utgangspunktet vårt at det er de to partiene vi samarbeider med i regjering, så vil vi snakke godt med alle partier som ikke ønsker fire nye år med en Høyre-Frp-ledet regjering, sier Støre.

- Hvordan vil du bli en bedre statsminister enn Erna?

- Vi har en bedre politikk, det er jeg trygg på. Jeg har hatt regjeringsansvar før, trekker Støre frem.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng etter talen om den politiske situasjonen under Aps landsstyremøte. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB)

- Store endringer i Norge

Etter mye uro i Trøndelag Ap, som endte med at Trond Giske ble skviset ut, ser den ferske 60-åringen fremover:

- Jeg tror jeg kan lede et spennende lag som svarer på de behovene som er i samfunnet i et tiår som kommer til å by på veldig mange store endringer i Norge, hvor vi må ha fellesskapet på sitt beste for å lykkes, sier Støre.