Slik skal Norge koronatestes: – Vi er nødt til å prioritere

Ny testmaskin tidobler kapasiteten.

Selv om Norge er blant landene som tester flest innbyggere for koronasmitte har mange blitt nektet testing de siste ukene. Det skal to nye supermaskiner fra Sveits gjøre noe med.

Norsk helsevesen har så langt klart å teste nærmere 12.000 personer for smitte, men med de nye supermaskinene skal det være mulig å teste 2880 personer hver dag.

Den første maskinen ble satt opp ved Oslo universitetssykehus på fredag, mens den andre maskinen kommer til Akershus universitetssykehus på mandag, melder Aftenposten.

Følg utviklingen av koronaepidemien i Nettavisens livestudio.

– Stiller opp når det gjelder

Det er bioteknologigiganten Roche som har produsert de nye testmaskinene som skal settes i bruk over helgen. De nye maskinene har en rekke fordeler:

Diagnostikk blir enklere og mer automatisert, noe som sparer ressurser i helsevesenet.

Testkapasiteten blir nesten tidoblet, noe som gir raskere svar til flere.

Kapasiteten kan økes ved å bestille flere maskiner på kort varsel.

Helseminister Bent Høie er svært fornøyd med at Norge har fått de nye testmaskinene og takker næringslivet for bidraget.

– At Ullevål sykehus og A-hus nå får disse to testmaskinene på plass, er en direkte konsekvens av dette møtet og viser at i Norge stiller næringslivet opp når det gjelder. Det er jeg glad for, sier helseminister Bent Høie.

Les også: Takk Gud for korona: Når dette er over er Norge blitt tryggere

Nye testregimer

Fredag ble det kjent at folk som er i hjemmekarantene ikke lenger skal testes selv om man har lette symptomer på sykdom. Testing er forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftveissymptomer.

Ifølge Folkehelseinstituttet er kriteriene for å bli testet nå følgende:

Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon med behov for innleggelse

Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon

Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid med akutt innsettende luftveisinfeksjon

Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19 der smitteoppsporing er indisert

Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer

Det understrekes likevel at disse kriteriene kan endres på kort varsel.

– Vi er nødt til å prioritere. Testkapasiteten er begrenset, og vi kan ikke teste alle, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg, men føyer til at mange blir testet, og at testkapasiteten er økende.

Les også: Illevarslende funn i ny korona-studie: Viruset spres av symptomfrie personer

Så langt er først og fremst folk som har vært i Italia og Østerrike blitt testet, samt personer som har hatt nærkontakt med folk som har fått påvist smitte.

Fare for mørketall

– Hvor stor er faren for mørketall, og hvilken betydning har dette for å vite om epidemien er på retur eller ikke?

– Det er et viktig spørsmål, som er grunnen til at vi nå ser på testkriteriene på nytt. Vi har mørketall, det er helt sikkert, sier Stoltenberg.

– Men vi skal ikke teste færre, vi skal teste flere, understreker hun.

De nye maskinene fra Sveits skal bidra betydelig til å oppnå det målet.