Slik skal Raymond Johansen behandle varslene mot Inga Marte Thorkildsen

- Utgangspunktet må være at det varslerne sier er riktig, sier Raymond Johansen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) skal selv håndtere to formelle varsler fra ledelsen Utdanningsetaten i Oslo mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Kritikken hagler mot den tidligere statsråden og SV-nestlederen.

Spørsmålet alle stiller seg er om hun er egnet til å fortsette som byråd eller om hun er utsatt for en svertekampanje og maktkamp.

Dessuten - hvordan skal Raymond Johansen kunne granske byråden han selv er sjef for?

I Politisk Kvarter på NRK onsdag morgen stilte Johansen til intervju og ble konfrontert med påstander mot Thorkildsen går på at:

- Hun ødelegger arbeidsglede, trivsel og helse; krenker, skremmer og ydmyker de hun er leder for; roper, skriker, gråter og mistenkeliggjør medarbeidere i møter; som er uprofesjonell og gjør formelle feil som å bryte arkivloven, taushetsplikten og regler for kommunale anskaffelser.

Johansen svarer slik på konsekvensene hvis disse påstandene skulle stemme:

- Det er viktig å ta varslene og varslerne på alvor, og derfor er det jeg, som er den som har ansvaret for Inga Marte Thorkildsen (SV), som må avgjøre om jeg har tillit til henne.

Faktainnhenting

Så gjentok Johansen, slik det ble kjent tirsdag at:

- Jeg vil innhente fakta fra seksjon for internrevisjon, supplert med juridisk bistand fra personalseksjonen i byrådsavdeling for finans og kommuneadvokaten når det gjelder de tre forholdene som har med mulig brudd på taushetsplikten, offentlighetsloven og anskaffelsesregler.

Kommuneadvokaten er selvstendig i juridiske spørsmål og bistår både byråds- og bystyresiden. Resultatet av faktainnsamlingen, samt Kommuneadvokatens rettslige vurdering, vil utgjøre et grunnlag for byrådslederens konklusjon i varslingsaken.

Om varslerne, sier Johansen:

- Man skal ta de to varslene og varslerne på det største alvor. Utgangspunktet må være at det varslerne sier er riktig, og så skal vi hente inn informasjon og kunnskap så jeg kan fatte kloke beslutninger i en delikat og vanskelig sak.

Johansen sier han ikke før dette er kjent med kritikk av hennes oppførsel.

Byrådsleder Raymond Johansen.

Men - så ble han konfrontert med at 12. september 2016 sendte ledelsen ved det private sykehjemmet, Manglerudhjemmet i Oslo, et brev til Johansen hvor de reagerte på at "Thorkildsen som eldrebyråd var «nedlatende og uhøflig», noe som såret de ansatte.

- Jeg har stor tillit til henne

Byrådslederen sier dette ikke var noe varsel, og han maner til forsiktighet med å forhåndsdømme.

- Jeg har stor tillit til Inga Marte Thorkildsen, hun er en flink og hardtarbeidende byråd og får mye gjort.

Thorkildsen vil ikke kommentere varslene direkte, ifølge NRK.

Tirsdag 11. september mottok sekretariatet for sentralt varslingsråd i Oslo kommune et anonymt varsel rettet mot byråd Inga Marte Thorkildsen.

18. september ble et nytt varsel rettet mot Thorkildsen kjent.

- Oslo kommune kjenner imidlertid ikke til lignende saker der det er mottatt et varsel mot et medlem av byrådet. Denne saken er derfor særlig krevende for alle involverte parter, sier Johansen.

- Trenger noen dager til

- Tidsperspektivet er viktig, men det første vi skal gjøre nå er å lage et mandat til gruppen som skal jobbe og utforme intervjuene, så jeg trenger noen dager til på det.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra Raymond Johansen til saken.

