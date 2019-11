Slik slår du alarm på julebordet

8 av 10 opplever at ledelsen i selskapet de jobber for gjør for lite for å hindre seksuell trakassering i julebordsesongen. Her er det bare å ta seg sammen. Vi klarer vel 10 av 10?

Når nettene blir lange, kulda setter inn og julebrusen titter frem i butikkhylla, da starter også julebordsesongen - med alt det medfører. I år er det arbeids- og sosialministeren, Anniken Hauglie, som slår alarm og mener at norske ledere ikke har lært noe som helst av metoo. Et viktig budskap. Nå har det faktisk aldri vært greit å ta seg til rette, komme med seksualiserte kommentarer, tafse, klå og klapse, for de av dere som måtte tro det. Men før kom mange unna med det. Sånn er det ikke lenger. Holdningene i arbeidslivet og samfunnet er i stadig endring. Det er ikke lenger sånn at det er ungdommens rebelske oppførsel som sjokkerer de voksne. I stedet har det blitt sånn at det er de voksnes atferd i julebordsesongen som sjokkerer de nye i arbeidslivet. Les også: Nordmenn får mindre gratis alkohol på julebord Digitaliseringen og sosiale medier har jevnet ut maktforholdene. Holdningsendringene vi opplever, og som metoo ble et symbol for, gjør at kostnaden av å oppføre seg sånn har blitt høyere enn noen gang. Den som ikke oppfører seg eller tar hensyn til sine medmennesker kan oppleve at karrieren får en bråstopp. Trine Larsen gir deg seks gode tips til hvordan du egenhendig gir deg selv sparken. Foto: (Hammer & Hanborg) Men, er du lei av jobben din (noe mange er) og har en masochistisk drøm om å få sparken, er julebordet en perfekt anledning. Og går du med sånne ønsker kan du jo følge disse seks rådene jeg skrev noen år før metoo. (Advarsel: ironi). Steg nummer én er naturligvis å bli overstadig beruset. Nøkkelen til all ugang ligger i bunnen av en flaske akevitt og øl, øl og mer øl. Det er ingen skam å spy. Gjerne på slipset til sidemannen eller i veska til borddama.

Steg nummer to er å legge fra seg alt som finnes av høflighet. Sørg for at du uttrykker deg med grove verbale ytringer så langt det lar seg gjøre. Alle som noensinne har irritert deg, eller snakket med deg, bør få så huden flagrer.

Det tredje på agendaen din bør være å gi mest mulig seksuell oppmerksomhet til de andre fra jobben. Ikke kast bort tid på servitrisen her. Knip, kyss, tafs, jokk og gnukk på kollegene det du er god for. Dette funker forøvrig ekstra godt om du er sjefen i selskapet. Og forresten, det er ingen krav om å du skal begrense seg til bare ett kjønn. Om du inntar en mer «panseksuell» holdning dobler du faktisk sjansene dine for å få sparken med denne fremgangsmåten.

Mange kan også bli usikre på hva slags kleskode som gjelder på julebord, men her er svaret tydelig: Når det gjelder bekledning så bør du følge mantraet «less is more».

Jobber du i et børsnotert selskap bør du selvfølgelig også huske å twitre mest mulig kurssensitiv informasjon i løpet av kvelden, og uansett må du ikke glemme å tipse media om skandalejulebordet til jobben din og sende masse bilder. Gjerne MyStory på Snapchat.

Avslutningsvis kan du ty til å utøve fysisk vold mot kollegaer. Det er en veldig effektiv måte å skape oppmerksomhet rundt din egnethet som ansatt. Den eller de du velger å angripe bør selvfølgelig være mindre enn deg, gjerne ansatt på et lavere stillingsnivå, og av motsatt kjønn. Men husk: Det kan være krevende å få sparken etter bare ett julebord. Så fortvil ikke om alt du ender opp med er noen kraftige advarsler. Da er det bare å følge opp den gode trenden til sommerfesten. Les også: Ett parti har kjøttfritt julebord, og to partier har fri skjenk. Kan du gjette hvilke? Og til alle andre der ute i julebordsesongen vil jeg bare si: pass på hverandre. Det er helt ok å hjelpe andre med å sette strek når du ser at noen oppfører seg på en måte de ikke bør. Ikke gi stille aksept til drittsekk-oppførsel. Noen trenger stadig en trommeslager, en Charlie Watts. Noen trenger det bare en gang. Men la oss være en trommeslager når det trengs. For det trengs å være et medmenneske. God jul! Hilsen Trine