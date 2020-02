Slik snakker du med barna om coronaviruset

Professor i psykologi, Willy-Tore Mørch, forteller hvordan du bør fortelle barna dine om coronaviruset.

Denne uken kom coronaviruset til Norge. Flere personer var torsdag i karantene på grunn av coronaviruset covid-19.

Helsemyndighetene planlegger nå for at 25 prosent av befolkningen kan bli smittet. Det kan føre til mellom 14.000 og 16.000 ekstra innleggelser.

I Lombardia-regionen i Italia er skoler, og andre offentlige institusjoner stengt. I Kina dør flere hundre mennesker hver dag av viruset. 27. oktober hadde 2.744 mennesker dødd av coronaviruset i Kina. Regjeringen i Japan stenger midlertidig alle landets skoler for å hindre spredning av det nye coronaviruset trolig frem til slutten av mars.

- Man skal ikke skjule det

- Skal vi fortelle barna om coronaviruset?

- Ja, det man ikke skal gjøre, er å skjule det og late som at det ikke er noe som pågår, sier Willy-Tore Mørch til Nettavisen. Han er professor emeritus i barn og unges psykiske helse. De fleste barna vil fange opp at det er noe som heter coronaviruset som folk er urolige for, og å ikke snakke om det vil gjøre dem urolige.

- Voksne skal snakke sant, og de skal fortelle barna om epidemien på et språk som barna forstår, litt avhengig av alder. Man skal også berolige barna, og fortelle at de er trygge. For det er de i realiteten, sier Mørch.

Og du trenger ikke ta Mørch sitt ord for det. Helsedirektør Bjørn Guldvog sier:

- Det ser ut til at barn utgjør en liten del av de som er syke. Med den situasjonen vi foreløpig har, tror vi barn i mindre grad er kilde til smitte. Her har vi begrenset kunnskap, og vi følger med på utviklingen i andre land, sa han på pressekonferansen torsdag.





Fakta Slik skal coronaviruset stanses i Norge ↓ I første omgang Helsedirektoratet om at personer som kan være smittet ringer til fastlege eller legevakt. Legen vil vurdere det enkelte tilfelle og eventuelt ta kontakt med infeksjonslege på sykehus eller Folkehelseinstituttet for råd om videre håndtering.

- Ikke møt opp fysisk på legevakta hvis du mistenker at du er smittet av coronaviruset, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på en pressekonferanse torsdag.

Hvis viruset sprer seg i befolkningen, vil det ikke lenger være aktuelt å isolere alle som er smittet på sykehus, ifølge Helsedirektoratet. Da kan det bli aktuelt å be folk holde seg hjemme til de er friske. Alvorlig syke personer vil bli lagt inn på sykehus for behandling. Alle som er syke vil få oppfølging fra helsetjenesten, understrekes det.

De to viktigste rådene for å hindre smitte vil være å hoste i albukroken og vaske hendene ofte.

Hjemmeisolasjon er et av de viktigste tiltakene vi kan iverksette for å hindre smitte. Vi er klar over at dette innebærer et stort inngrep i den enkeltes frihet, og kan få konsekvenser for hele husstanden, men det er svært viktig at dette følges lojalt opp, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.

- Greit å bruke «forkjølelse»

Mørch sier at de minste barna kan ha litt vanskelig for å forstå hva coronaviruset er. Han foreslår derfor at voksne kan bruke ordet «forkjølet».

- Det er greit å bruke ordet forkjølelse. Det er et ord alle barn kjenner.

- Jeg foreslår at foreldre sier til barna sine at det er en sykdom som har kommet til noen, at den sprer seg om dagen og at noen kan blir veldig forkjølet, sier Mørch.

- Så kan man si at man kan bli syk hvis noen hoster eller nyser på deg. Så hvis noen hoster eller nyser, så kan barna gå litt vekk fra dem.

- Og så kan man si at de vasker hendene sine ofte, som når de selvfølgelig har vært på do, men også når de skal spise, har tatt på leker eller vært på bussen og tatt på sete eller holdt seg i en stang.

- Høre på voksne så går det bra

Mørch påpeker at det er viktig at barna forstår at beskjeder angående coronaviruset, som kan komme de neste dagene og ukene, vil komme fordi voksne vil beskytte barna.

Hvis skoler eller barnehager i Norge skulle bli stengt (det har ikke vært snakk om det ennå), så blir det gjort for å beskytte oss.

- Det er viktig å gjøre dette til en beskyttelsesak og ikke en trusselsak. Barn trenger ikke å være unødvendig redde. Også overfor eldre barn er det greit å understreke at tiltak blir satt inn for å beskytte oss, sier han.