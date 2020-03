Slik sover de hjemløse i Las Vegas - som for tiden har 150.000 tomme hotellrom

Borgemesteren i San Antonio raser mot ordningen - og påpeker at byen har mange ledige hotellrom.

USA er nå selve episenteret for koronakrisen - med 175.000 bekreftede tilfeller, og i skrivende stund 3424 registrerte dødsfall.

I Las Vegas har Catholic Charities vært et viktig overnattingssted for hjemløse, men etter at en person som hadde sovet på stedet forrige uke ble påvist koronasmitte, ble de nødt til å stenge.

- Ingen sovematter tilgjengelig

Dermed sto 500 hjemløse uten et sted å sove.

Andre lignende tilbud i nærområdet var heller ikke i stand til å ta inn flere - all den tid kapasiteten var sprengt. Dermed måtte bystyret i Nevada ta aksjon, og de bestemte seg for å opprette en midlertidig ordning på parkeringsplassen på et konferansesenter, melder CNN.

Rundt 50 frivillige hjalp til med å legge ut et teppe på asfalten, som skulle fungere som sovematter. En gruppe medisinstudenter hjalp også til med å sjekke de hjemløse før de kom inn på området - blant annet ved å ta temperaturen på samtlige.

Det skulle dog fort vise seg at teppet var mer til bry enn hjelp.

OM NATTEN: Pågangen for soveplass for de hjemløse er stor - og øker i Las Vegas. Foto: Ethan Miller (AFP)

- Vi fant ut at teppet var veldig vanskelig å desinfisere - eller få rent i det hele tatt. Vi ba om å få ordentlige sovematter, men det var ingen å få, sa kommunikasjonsansvarlig for Las Vegas, David Riggleman, til CNN.

Sterke motreaksjoner

Etter bare èn dag i drift, var det 117 hjemløse som ønsket å benytte tilbudet fra byadministrasjonen.

Det ble bestemt at teppet skulle fjernes, og at det heller skulle males inn «soveområder» i asfalten, i et forsøk på å opprettholde sosial distansering - og minske spredningen av koronasmitten best mulig.

Når bilder av ordningen dukket opp på sosiale medier, lot ikke reaksjonene vente på seg:

Blant kritikerne av ordningen finner vi Julian Castro, borgemester i San Antonio, Texas.

- Etter å ha kriminalisert hjemløse forrige år, «gjemmer» nå Las Vegas sine hjemløse på betong og ute av syn. Det er omtrent 150.000 tomme hotellrom i Las Vegas nå, hva med å skaffe midler til å huse de midlertidig der?

Bare i Nevada er det bekreftet 1044 smittede med koronaviruset - og så langt har 17 mennesker omkommet i staten.