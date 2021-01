Slik startet det: Trump kom med lovnad til tilhengerne - han dro heller hjem

Hundrevis av voldelige demonstranter stormet kongressbygningen mens begge kamrene satt sammen for å sertifisere Joe Bidens seier i presidentvalget.

Alt om opprøret i Washington D.C finner du her!

* Klokken 12: Foran flere tusen tilhengere i Washington D.C. gjentok president Donald Trump anklagene om valgfusk og lovet at han aldri vil gi seg. Han oppfordret de fremmøtte til å dra til kongressbygningen.

– Man tar aldri tilbake landet ved svakhet, bare ved styrke. Du må vise styrke, og du må være sterk, sa Trump.

* Klokken 13.55: Politiet i kongressbygningen evakuerer enkelte deler av Kongressen som følge av «politiaktivitet» fordi tusenvis har samlet seg utenfor bygget for å demonstrere. Donald Trump hadde dratt hjem til Det hvite hus.

* Klokken 14.20: Debatten i Kongressen stanses fordi politiet stenger bygningen. Demonstranter har brutt barrikadene utenfor og tatt seg inn.

* Klokken 14.40: Ordføreren i Washington innfører portforbud fra klokken 18.

* Klokken 14.45: Kongressmedlemmene evakueres fra bygningen.

* Klokken 14.47: Donald Trump oppfordrer på Twitter sine tilhengere til å forholde seg fredelige. Det er sammenstøt utenfor bygningen mellom demonstranter og politi.

* Klokken 15.30: Det kommer meldinger om at en kvinne blir behandlet for skuddskader i brystet ved Kongressen.

* Klokken 15.50: Det hvite hus kunngjør at soldater fra nasjonalgarden og andre føderale myndigheter er sendt til stedet for å få slutt på okkupasjonen.

* Klokken 16.10: Påtroppende president Joe Biden sier i en tale at det amerikanske demokratiet er under et angrep uten sidestykke. Han oppfordrer Trump til å gå på nasjonalt direktesendt TV og kreve at beleiringen stanser.

* Klokken 16.40: I en videohilsen ber president Donald Trump demonstranter om å gå hjem igjen. Han gjentar også udokumenterte påstander om valgfusk.

* Klokken 17: Washingtons politisjef sier at demonstrantene tok et kjemisk middel i bruk for å ta seg forbi politiet og inn i kongressbygningen onsdag.

* Klokken 17.40: Politiet bruker blant annet tåregass for å fjerne folk fra kongressbygningen.

* Klokken 17.50: Det blir erklært at kongressbygningen er «sikret», nesten fire timer etter at Trump-tilhengerne tok seg inn.

* Klokken 18.10: Nyhetsbyrået AP får bekreftet at kvinnen som ble skudd, er død.

* Klokken 20: Twitter kunngjør at de stenger Trumps konto i tolv timer.

* Klokken 20.10 Kongressen i USA samles igjen og gjenopptar sertifiseringen av Bidens seier

* Rundt klokken 23.10: Politiet i DC kunngjør at minst fire personer mistet livet.

