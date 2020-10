Slik svarer Ketil Solvik-Olsen på kritikken fra Jensen

- Jeg vil vi skal kommunisere slik at enda flere lytter, svarer Solvik-Olsen.

GARDERMOEN (Nettavisen): Det var en engasjert Frp-leder Siv Jensen som talte til sine egne på Frps landsmøte lørdag formiddag. Og at det er uenigheter innad, kom tydelig frem.

For - mange fikk gjennomgå, også partikollega og tidligere statsråd Ketil Solvik-Olsen, som etter et USA-opphold nå ønsker et comeback i partiet.

Solvik-Olsen ble irettesatt for at han i et VG-intervju fredag sa at Frp bør snakke med innestemme om innvandring fremover.

- Nei, Ketil, vi skal ikke snakke med innestemme, irettesatte Jensen i talen.

- Jeg var bare helt tydelig ...

Nettavisen snakket med Frp-leder Siv Jensen like etter landsmøtetalen.

- Hvorfor kritiserte du Ketil Solvik-Olsen fra talerstolen?

- Jeg kritiserte ham ikke, jeg bare var helt tydelig på at Frps asyl- og innvandringspolitikk ligger fast. Vi skal være tydelige og tørre der andre tier, sier Jensen til Nettavisen.

TYDELIG: En offensiv Frp-leder Siv Jensen sparket nærmest i alle retninger i sin tale til Frps landsmøte lørdag. Hun hevder at hun ikke kritiserte Solvik-Olsen med sin irettesettelse, men var veldig tydelig. Foto: Jørgen Berge

- Synes du Solvik-Olsen er for mye når han vil snakke om innvandring med «innestemme»?

- Jeg synes det er viktig at vi deltar i den debatten, alle sammen. Utgangspunktet er den politikken som ligger fast hos Frp. Jeg mener det er et større behov også fremover for å være tydelige på behovet for å stramme inn, sier hun.

- Det er mer enn nok partier som ønsker å liberalisere og åpne opp for betydelig asyltilstrømning til Norge, legger Frp-lederen til.

Ketil Solvik-Olsen: - Vil få flere til å lytte

Nettavisen har også vært i kontakt med Ketil Solvik-Olsen, som nå svarer på irettesettelsen han får fra sin egen partileder.

- Hva synes du om at Siv kritiserte deg fra talerstolen?

- Det var helt i orden. Mitt poeng er ikke at vi skal tie om sakene Siv nevnte, sier Solvik-Olsen.

IRETTESATT: Tidligere statsråd og Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen ble sier det er helt i orden å bli irettesatt av Siv Jensen. - Mitt poeng er at vi skal kommunisere slik at enda flere lytter, sier han til Nettavisen. Foto: Berit Roald (NTB)

Han sier han er helt enig i standpunktene og argumentene til Jensen, men:

- Mitt poeng er at vi skal kommunisere slik at enda flere lytter. Da får vi også større gjennomslag, understreker han.

Så legger den tidligere samferdselsministeren til at:

- Jeg synes Siv snakket godt om disse sakene.

Carl I. Hagen vil ha det enda strengere

Tidligere denne uken tok Frp-veteran Carl I. Hagen til orde for å gå enda lenger når det gjelder innvandring og for «assimilering» - noe han ikke får støtte for fra Frp sentralt.

Fremskrittspartiets landsmøte avholdes delvis digitalt, og varer bare én dag på grunn av koronasituasjonen.

Nettavisen er til stede og følger landsmøtet.