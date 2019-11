Slik unngår du å bli «lurt» til å betale overpris på taxfree-varer

Avdekker store prisvariasjoner for taxfree-varer som kosmetikk, alkohol, tobakk og parfyme på 50 flyplasser over hele verden.

Nordmenn reiser mer enn noen gang, og taxfree-butikken er et populært stopp for de aller fleste av oss når vi er på utenlandstur.

Men taxfree-priser på produkter som alkohol, tobakk, kosmetikk og parfyme kan variere i stor grad, avhengig av hvilken flyplass og taxfree-butikk du handler i.

Reisemagasinet The Points Guy (TPG) har gjennomført en undersøkelse hvor de har sammenlignet taxfree-priser på 50 flyplasser på seks kontinenter. De har omregnet alle priser til dollar.

Resultatet viser at det kan være store prisvariasjoner på enkelte produkter. Reisemagasinet har sammenlignet priser på 13 «populære» produkter innen varegruppene alkohol, tobakk, parfyme og kosmetikk.

30 prosent dyrere

Undersøkelsen viser for eksempel at ett og samme produkt kan koste 30 prosent mer i en taxfree-butikk enn i en annen butikk. Sjefredaktør i TPG, Scott Mayerowitz, anbefaler derfor reisende å gjøre litt forundersøkelser selv, for å sikre at en ikke blir lurt, skriver CNN.

TPG tilbyr følgende tommelfingerregel om du skal unngå å betale overpris for taxfree-varer: Bruk Google og valutakalkulator til å sammenligne priser. Deretter kan du prøve å finne ut om taxfree-varene du ønsker er billigst på ankomst- eller avgangsflyplassen, eller eventuelt på en mellomlanding.

Generelt sett er det billigst med alkohol i Karibia, kosmetikk og parfyme i Europa og tobakk i Asia.

Taxfreeselskapet Travel Retail Norway, som har taxfree-butikker på Gardermoen og andre store norske flyplasser, erkjenner at det kan være prisvariasjoner på taxfreeprodukter fra flyplass til flyplass.

- Det kan variere, men generelt i Nord-Europa er vår opplevelse at prisene varierer mindre. Det meste av varene som selges på taxfree i Europa, er europeiske produkter, slik at vi har nokså like kostnadsnivåer, sier kommunikasjonssjef i Travel Retail Norway, Haakon Dagestad, til Nettavisen.

- Våre undersøkelser viser at vi stort sett er billigere enn dem vi konkurrerer mot. Det skyldes i stor grad at euroen har steget kraftig i pris uten at vi har satt opp prisene tilsvarende. Så handler nordmenn i euro, må de betale mer enn om de handler i norske kroner hos oss, sier Dagestad.

Haakon Dagestad er kommunikasjonssjef i Travel Retail Norway. Foto: Travel Retail Norway

Enorm prisforskjell på whisky

Ifølge undersøkelsen til TPG var det store variasjoner på taxfree-prisene for alkohol på europeiske flyplasser. For eksempel kostet en liter med Jack Daniel’s Old No. 7 Tennessee Whiskey 26,72 dollar på flyplassen i Madrid, mens samme produkt var 30 prosent dyrere på flyplassen i London.

Nettavisen har tatt en liten stikkprøve, som viser at samme whiskyflaske koster 29,42 dollar (omregnet til dollar) på taxfree-butikken på Gardermoen.

For luksuswhiskyen Johnnie Walker Blue Label var det stor prisvariasjon mellom enkelte flyplasser. På taxfree-butikken i Zurich kostet den 256,04 dollar, mens i Paris kostet samme flaske 282,50 dollar.

Nettavisen fant ikke Johnnie Walker Blue Label på søket til taxfree.no, men TV 2 hjelper deg har tidligere avdekket at whiskyen var billigere på Vinmonopolet enn i taxfree-butikken på Gardermoen i 2014.

Av de flyplassene som ble undersøkt av TPG, er det Kiev, Madrid og Grand Cayman som har best priser på alkohol.

Foretrekker du kosmetikkvarer, anbefaler TPG taxfree-butikkene ved flyplassene i London, Dubai eller Wien. Mens Madrid, Porto eller London er rimeligst på parfymer.

Flyplassene i Singapore, Hongkong og Bangkok kom best ut prismessig på tobakksvarer.

- Parfyme og kosmetikk er ofte billigere i Europa, og tobakk er ofte billigere i Asia. Det skyldes i stor grad at parfymene er fra Europa og dette er hjemmemarkedet samtidig som tobakk er mye større i Asia enn det er i Europa, hvor røykingen jevnt har blitt redusert, sier Dagestad.

Den billigste taxfree-butikken

Den flyplassen som totalt sett hadde billigst taxfree-varer, var Kuala Lumpur i Malaysia. Den dyreste totalt sett var Santorini i Hellas. TPGs undersøkelse avdekket også at alkohol kan faktisk være dyrere på flyplassene i Hellas enn i de greske spritbutikkene. Reisemagasinet fant blant annet ut at en liter med Bacardi rom var syv prosent billigere på en lokal spritbutikk enn på flyplassen.

Videre fant de ut at varer som kosmetikk og parfyme var mellom 20 til 25 prosent dyrere på taxfree-butikkene i Bangkok enn snittprisen i undersøkelsen. Reisemagasinet fraråder også overpriset kosmetikk- og parfyme-produkter på flyplassene i Madrid, Zurich og Wien. Mens generelt i Europa var det høyere priser på tobakk enn andre steder.

Variasjoner på samme flyplass

Undersøkelsen fant også ut at det kan være store variasjoner på taxfree-butikker på samme flyplass. På flyplassen JFK utenfor New York varierte prisen på en literflaske Bacardi Gold med 14 til 23 dollar, avhengig av om en handler på terminal 7 eller terminal 1. På Gardermoen er prisen for samme flaske 20,81 dollar.

En parfymeflaske med Estee Lauder’s Advanced Night Repair (100 milliliter) kostet 139,50 dollar på terminal 5, mens den kostet 108 dollar på terminal 7.

TPG-redaktøren råder reisende til å være spesielt oppmerksom på luksusprodukter innen varegrupper som klær og kosmetikk.

- I mange tilfeller er det faktisk dyrere i taxfree-butikker enn i mange store varebutikker eller på et gatemarked i byen, sier Schrange til CNN, og legger til at det ikke er så høye avgifter på denne typen varer, sammenlignet med andre avgiftsbelagte varer som tobakk og alkohol.

- Det kan være du gjør en bedre handel i byen, spesielt hvis du befinner deg i et land hvor det er vanlig med gateselgere og hvor pruting er forventet, sier han.

Opprinnelsen til taxfree-butikker

Kvoten for innføring av avgiftsfrie alkohol- og tobakksvarer til Norge er på 1 liter brennevin, 1,5 liter vin, 2 liter øl og 200 sigaretter eller 250 gram tobakk (snus). Ved å avstå fra for eksempel brennevin eller tobakk, kan en øke mengden på øl eller vin.

- Hvilke taxfree-varer er mest populære blant norske reisende, Dagestad?

- Fuktighetskrem, solkrem, snus og melkesjokolade, sier han.

Verdens aller første taxfree-butikk ble åpnet i transittområdet på Shannon flyplass i Irland i 1947, som ble en pioner for denne forretningsmodellen etter at irske myndigheter tidligere samme år vedtok loven «Customs Free Airport Act».