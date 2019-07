Slik unngår du tyveri på ferie

Flere opplever at bagasjen forsvinner allerede på vei til Gardermoen.

Det er ferietid, og mange av oss vil dessverre oppleve å enten glemme, miste eller bli frastjålet eiendeler i ferien - det være seg pass, verdisaker eller hele bagasjen.

Sigmund Clementz, som er informasjonssjef i IF og Europeiske Reiseforsikring, kan dessuten fortelle at forsvunnede eiendeler er et problem allerede før ferieturen er ordentlig i gang.

- Det er en del tyverier av bagasje fra tog og buss rundt om i Norge, og dessverre ser vi at det er tyveri av bagasje fra tog på vei mot Gardermoen. Vi har hatt flere tilfeller av bager og sekker som faktisk er blitt borte fra hattehylla rett over dem som tar toget til flyplassen, skriver Clemetz i en e-post til Nettavisen.

I videoen over kan du se hvordan en lommetyv stjeler lommeboken til en kvinne, helt uten at hun merker noe.





Jobber flere sammen

Og tyvene har en rekke sleipe måter å lure til seg sakene våre på. Clemetz lister opp flere eksempler, fra både inn- og utland, på saker de har hatt de siste ukene.

Blant annet opplevde to kvinner på en strand i Spania at mens en mann ble nærgående og viftet kraftig med et badehåndkle opp i ansiktene deres, stikker en annen av med en av veskene deres. Et par i Portugal fikk frastjålet lommeboken da en mann gikk forbi der de satt og spiste på restaurant. Mannen forsvant raskt i folkmengden og paret fikk aldri sett hvordan han så ut. I Norge sto en kvinne med sekken sin mellom bena da hun ventet på Oslo-ferjene, men likevel fikk en tyv tak i den uten at hun merket det, og på en festival i et land i Norden ble teltduken der en tenåring sov og en sekk stjålet.

- Lommetyver operer sjelden alene. Som regel er de et lag på minst to-tre personer som har ulike oppgaver: Én som avleder oppmerksomheten, for eksempel ved å dulte borti deg eller snuble mot deg, én som stjeler lommeboka - og én som stikker av med den før du egentlig forstår hva som har hendt. Det kan også være større lag med flere personer enn dette som jobber sammen.

Sigmund Clementz er informasjonsjef i forsikringsselskapet If. Foto: If

For eksempel kan en eller flere lage kaos av noe slag, sette opp et skuespill av en krangel eller noe annet, slik at det blir uroligheter eller en gruppe skuelystne samler seg rundt. En medskyldig ser da sitt snitt til å rappe en lommebok, som kanskje gis videre til en tredjemann. Plasser med mange folk er særlig utsatt.

Clemetz lister opp flere eksempler:

- Du sitter på en utekafe, og noen kommer bort til deg med et stort papirkart for å spørre om veien. Kartet blir bredt utover bordet, samtidig som mobiltelefon eller lommebok forsvinner. Etter at du har gitt hjelp så godt du kan, og personene er borte, oppdager du at også verdisakene dine er forsvunnet, skriver han og legger til at lommebøker og mobiltelefoner aldri bør ligge åpent på restaurantbordet.

- Det er nærmest en invitasjon til tyveri.

Gatesvindel - der du blir bedt om å delta i tilsynelatende en morsom lek eller spill på gaten er ofte også en felle der flere jobber sammen om å få tak i tingene dine, ifølge Clemetz.

Tips for å unngå lommetyveri og bagasjetyveri:

Bær verdisaker så nært kroppen som mulig, dra igjen glidelåser på innerlommer.

Ikke ta med deg mer ut på gatene enn du absolutt trenger.

Prøv å unngå kle deg som den typiske turist.

Hold oppsyn med bagasjen din, både på kollektivknutepunkter, i hotellresepsjoner, på flyplasser og ute på gata.

Ikke legg lommebok eller mobiltelefon på restaurantbordet, og ikke heng veska på det sted hvor du ikke har full kontroll på den.

Bruk safen du har på hotellrommet.