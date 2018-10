Slik vil befolkningen merke den store NATO-øvelsen Trident Juncture

Rundt 50.000 soldater fra over 30 land vil øve på å forsvare Norge. De neste ukene vil NATO-øvelsen Trident Juncture merkes blant mange nordmenn.

Fra Trøndelag og helt ned til Østlandet skal tusenvis av soldater være i «krig» de neste to ukene. Feltøvelsen starter 25. oktober og avsluttes 7. november, vil primært foregå i fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark.



Det vil være stor aktivitet både på land, i havet og i luftrommet over oss.

– Det er klart at med så mange mennesker og utstyr, så kommer det til å merkes, sa viseadmiral Ketil Olsen i sommer.

STOR AKTIVITET: Det blir stor militær aktivitet til lands, sjøs og i luften.

Blir restriksjoner i luften

En så stor øvelse kommer til å by på flere utfordringer for lokalbefolkningen. Mange nordmenn som skal fly innenlands kan måtte belage seg på forsinkelser.

– Vi oppfordrer alle som skal ut å fly til eller fra lufthavner i Midt-Norge å følge informasjonen de får fra sitt flyselskap.

RESTRIKSJONSOMRÅDER: Kun militære fly kan her i luftrommet under øvelsen Trident Juncture.

– Man kan også finne oppdatert informasjon om sin flygning på Avinor.no og i Avinors passasjerapp, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Kristian Løksa i en pressemelding til NTB.

Les også: Solberg: – Må regne med cyberangrep under NATO-øvelsen

Dette skyldes at sivile rutefly må fly utenom områder der de militære øver. Luftfartstilsynet har opprettet til sammen 16 restriksjonsområder, hvor kun militære fly kan oppholde seg i luftrommet.

Det betyr også at drone-entusiaster må sette igjen dronen sin på bakken.

– Droner er ekstremt vanskelig å se for oss som flyr og utgjør derfor en stor trussel. Det er ekstremt viktig at alle droneflygere forstår hvilke fare de utsetter oss for hvis de velger å bryte forbudet.

– Konsekvensene kan i verste fall være dødelige, sier brigader Rolf Folland, som er sjef for Luftoperativt inspektorat i Forsvaret.

MILITÆR FLY: Et F-18 fra US Marines på plass på Ørland flystasjon.

Beregn ekstra kjøretid på disse strekningene

Mange bilister vil bli møtt av store militær kolonner, og Statens vegvesen har satt opp en oversikt over de berørte veistrekningene.

Trafikanter bør derfor beregne ekstra kjøretid i perioder med stor aktivitet. Vegvesenet ber også trafikantene være oppmerksomme på at flere sjåfører av kjøretøyene ikke er vant med norske veier og forhold.

MILITÆR AKTIVITET: Ser du et slikt skilt bør du være oppmerksom på at det er militær aktivitet på veien.



Det er heller ikke umulig at det kan bli dårligere mobildekning for innbyggerne i Midt-Norge. Telenor forteller at de har tatt sine forholdsregler, men at mobilnettet likevel kan bli satt midlertidig ut av drift.



Det er admiral James G. Foggo, sjef for NATOs Joint Force Command, som skal lede den største øvelsen på norsk jord siden 1980-tallet.

