Slik vil de innføre høyere bompenger for elbiler

Elbilforeningen lanserer helt ny modell.

Stortinget har bestemt at elbiler aldri skal betale mer enn halvparten i avgifter og gebyrer sammenlignet med vanlige biler når elbilforedelene etter hvert skal fases ut. Dette inkluderer også bompenger.

Denne uken ble det klart at regjeringen ønsker å åpne for at dette 50-prosentprinsippet kan innføres lokalt allerede i år, noe som betyr at elbileiere i løpet av kort tid kan risikere å måtte punge ut.

De legger også opp til at alle nye bomprosjekter skal innføre 50-prosentsatsen umiddelbart.

Vil innføre opptrappingsplan

Dette er Elbilforeningen svært lite fornøyd med, og foreslår nå en helt ny opptrappingsmodell for bompenger for elbiler:

- Elbilene skal selvsagt være med å betale etterhvert, men vi må ha is i magen, og la elbilfordelene få lov til å virke i flere år ennå. En nedtrapping av elbilfordelene nå setter 2025-målet i fare. Vi klarer ikke å få til at hele nybilsalget skal være elektrisk i løpet av syv år, dersom vi trapper ned bruksfordelene for tidlig, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

De har sendt et brev til Samferdselsdepartementet der de argumenterer for at det ikke skal innføres en mulighet for å innføre 50 prosent bompengesats for elbiler umiddelbart, men at det skal trappes opp med hvor mange elbiler som faktisk passerer bomringen.

- Først når elbilandelen i et bomsnitt utgjør 25 prosent i årsgjennomsnitt, kan man begynne med en forsiktig opptrapping til 25 prosent betaling. Når andelen passeringer med elbil utgjør 50 prosent, er tiden inne for å innføre prinsippet om halv pris, sier Christina Bu.

Slik er status nå

Bakgrunnen for denne endringen er ifølge Elbilforeningen å fortsette å tilby sterke insentiver i distriktene, der elbilandelen er betydelig lavere enn i byene.

- I april utgjorde elbilens andel av bompasseringer i Oslo 15,9 prosent. I første kvartal hadde Bergen 17 prosent, Trondheim hadde 10 prosent, Stavanger og Sandnes hadde 8 prosent, mens Haugesund, Porsgrunn og Skien hadde 6 prosent hver. I Harstad var elbilens andel av alle passeringer 3,6 prosent i første kvartal 2018, melder Elbilforeningen i en melding.

