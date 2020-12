Slik vil Erna Solberg stagge Vedum: - Her bommer Sp

Statsminister Erna Solberg (H) frykter verken Vedum eller Støre i en statsministerduell.

STATSMINISTERBOLIGEN (Nettavisen): På tampen av korona-året, ga statsminister Erna Solberg (H) onsdag en status quo og svarte på spørsmål om fremtiden.

Les også: - Hadde aldri trodd jeg skulle gjøre dette

Nettavisen spurte henne om Senterpartiet (Sp), som har hatt en blomstrende vekst gjennom høsten og på flere målinger har vært jevnstore med Arbeiderpartiet (Ap).

Se videointervju med Erna Solberg øverst i saken!

- Hvem frykter du mest å møte i en statsministerduell i valgåret, Jonas Gahr Støre (Ap) eller Trygve Slagsvold Vedum (Sp)?

- Jeg frykter ingen av dem. Jeg gleder meg til politiske debatter og synes det blir fint å diskutere hva som er utfordringene for Norge for fremtiden, sier Solberg til Nettavisen.

Les også: Stavrum: - Sandra Borch får ikke fart på distriktene med tom Senterparti-retorikk

- Svake svar

Det utdyper hun slik:

- Jeg tror det vil komme noe godt ut av å stille både Støre og Vedum til ansvar for hva deres alternative løsninger er. De er flinke til å kritisere, men det er ikke så ofte vi hører hva som er deres løsninger på hva vi skal leve av i fremtiden og hvordan vi skal møte de store utfordringene. Der synes jeg ofte de har litt svake svar.

Les også: Krisemåling for Frp og Siv Jensen: - Aldri målt partiet så lavt

- La oss se på Senterpartiet, som har hatt en blomstrende vekst. Hva skal til for å stagge Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum?

- Det er viktig at vi både viser hvor vi er uenige og å avkle litt retorikken til Senterpartiet. De snakker mye om fraflytting, som de mener er regjeringens skyld. Men sannheten er at fraflyttingen har pågått i over 30 år i Norge. Det som er utfordringen vår er ikke fraflyttingen, men at det fødes for få barn, også i distriktene, sier Solberg og legger til at:

- Og så er det slik at vi må ha arbeidsplasser å leve av. Og det er bare distriktssteder som i det lange løp har private arbeidsplasser som vil kunne rekruttere nok for fremtiden, sier Solberg.

Se hele intervjuet med henne øverst i saken!

Statsministeren tror ikke Senterpartiet kommer til å vokse til himmels:

- Er du i en god stim, så er den forsterkende. Det vet vi. Men så vet vi at de kritiske punktene kommer på et tidspunkt, sier hun.

- Sp vil svekke den norske skolen

Erna Solberg stiller særlig spørsmål ved at Sp vil gå tilbake fra en 5-årig lærerutdannelse til en 4-årig og at de ikke vil delta i internasjonale undersøkelser om barns kompetanse.

- Det betyr at Sp vil svekke kunnskapsfokuset i den norske skolen. Det kommer til å svekke barns muligheter på arbeidsmarkedet og norsk konkurransekraft i fremtiden, sier hun.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,80 øre - fastpris 4,90 øre