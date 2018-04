Slik vil han løse Falcks passproblemer

Frp-politiker Roy Steffensen vil be justisministeren om hjelp.

Programleder Christer Falck (48) er i harnisk over pass-byråkratiet.

Les også: Christer Falck raser mot passtrøbbel

Han og barna skal på ferie om tre uker, og passene må fornyes:

– Jeg har nå gjort to forsøk hvor jeg har tatt ungene ut av skolen og møtt opp på politistasjonen. Første gang var de stengt, for du vet, man skal ikke jobbe etter 15.30, skrev han på Facebook.

Andre forsøk: Falck har bestilt time, fått med signatur og fullmakt fra barnemoren Synnøve Macody Lund, men manglet hennes originale legitimasjon.

Resultat: Null fremdrift.

- Kjenner blodet bruse

«Jeg må først ha den originale legitimasjonen før jeg kan gjøre noe som helst,» skal han ha fått til svar.

- Det er da jeg kjenner blodet bruse og byråkratihatet stige i meg, fortsetter han til Nettavisen.

Les også: Flere måneders ventetid på nytt pass i Asker og Oslo

Det rigide systemet opprører Frp-politiker Roy Steffensen.

- Det kan ikke være så vanskelig, mener Roy Steffensen (Frp).

- Som stortingsrepresentant fatter jeg interesse for denne, sier Steffensen til Nettavisen.

- Bør selvsagt være mulig å løse i 2018

Han kan ikke skjønner hvorfor dette skal være så vanskelig:

- Dette bør selvsagt være mulig å løse i 2018, for eksempel ved hjelp av at begge foreldre godkjenner og forhåndsbestiller nytt pass digitalt ved bruk av Altinn eller Bank-ID, resonnerer han.

Dermed holder det at den ene forelderen møter opp, mener han.

- Kan man samtidig bestille tid/få tildelt tid for å få ta bilde, så vil det bli langt mer kundevennlig for folk.

Steffensen frykter ikke Altinn-misbruk:

- Angående sikkerhet og misbruk av Altinn i forbindelse med eksempelvis å ta med barn ut av landet mot den ene forelderen sin vilje, vil jeg tro det er langt enklere for noen å stjele legitimasjon og forfalske fullmakt, enn det er å få tilgang på Altinn.

Skriftlig spørsmål til Wara

Frp-politikeren mener det offentlige har mye å lære av private når det kommer til å forenkle tjenestene slik at brukerne sparer tid og får en positiv opplevelse.

Tiden frem mot sommeren er nemlig høytid for å skaffe nye pass. En rask gjennomgang Nettavisen har gjort, viser at det via nett ikke er en eneste ledig time i Oslo eller Sandvika før juni.

- Hvordan vil du følge opp dette, Steffensen?

- Jeg skal sende skriftlig spørsmål til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) om dette på mandag, sier han - og legger til at:

- Vår målsetning skal alltid være bruke folks tid og skattepenger mest mulig effektivt, uten at det går på bekostning av sikkerhet. Her kan det selvsagt være begrunnelser som er svært gode for å beholde dagens praksis, men da regner jeg med statsråden vil orientere om dem i sitt svar, avslutter Steffensen.

Det hører med til historien at Falck omsider har fått nye pass. Det kan du lese mer om her.



Mest sett siste uken Pepperkakehus til salgs