Slik vil Hans Fredrik Grøvan få Frp-erne i bedre humør

KrF-toppen sier det er mye som forener KrF og Frp.

STORTINGET (Nettavisen): KrF har nok en dag prydet nyhetsbildet.

Først klokken 14 ble det endelig avklart at KrF ikke vil fremme mistillit mot en regjering flertallet i partiet vil inn i.

Nettavisen snakket med parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan etter pressekonferansen.

- Vi har mye å samles om

- Dere har fått kritikk fra Frp for å tale med to tunger og måten dere omtaler Frp på. Hva synes du om den kritikken?

- Jeg har forståelse for at Frp synes denne høsten har vært krevende i forhold til de diskusjoner vi har hatt om veivalget. At de reagerte i går, registrerer jeg. Samtidig vil jeg si at den budsjettenigheten vi fikk tirsdag kveld, var et uttrykk for at her har vi mye politikk vi kan samles om, sier Grøvan til Nettavisen.

Han er optimist med tanke på videre samarbeid med Frp:

- Jeg tror ikke det som har skjedd i den senere tid, vil ødelegge for å få til sonderinger og en eventuell regjeringsplattform som forener det som er felles for våre partier, sier han.

- Bullfight mellom KrF og Frp

Tirsdagen ble vi vitne til at KrF ved første nestleder Olaug Bollestad felte Frp i stortingssalen mens nestleder Kjell Ingolf Ropstad skulle lande en budsjettenighet.

- Det vi ser nå er en bullfight mellom KrF og Frp, og må forstås i et tidsperspektiv hvor partiene gjør seg store og sterke før eventuelle forhandlinger, uttalte professor Bernt Aardal til Nettavisen tidligere torsdag.

- Hele KrF har behov for å bevise at de er tøffe, men det spøker for regjeringsdeltakelsen hvis de fortsetter slik, advarte han - og viste til Frp både med handling og ord viser at de mener alvor: Kun med 12 mot ni stemmer stemte de for budsjettet.

Knapt en dag går uten at KrF er i medienes søkelys. Parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan bekreftet at KrF ikke støtter mistillit på sin pressekonferanse.

- Vi hadde god stemning og godt humør

- Hva skal dere i KrF gjøre for å få Frp-erne i litt bedre humør, Grøvan?

- Vi hadde god stemning og godt humør da vi forhandlet budsjett, så jeg tror det skal kunne være mulig å få til et godt klima når vi setter oss ned og drøfter saker. Samtidig er det klart at det er uenighet mellom KrF og Frp på viktige saksområder, så det blir krevende, men nå legger vi godviljen til.

- Jeg synes vi har gjort en veldig god jobb når det gjaldt budsjettet, og det tror jeg Frp også synes, legger han til.

- Fra utsiden kan det se ut som at dere er litt uenige, alle sammen, både du, KrF-leder Knut Arild Hareide eller nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad. Stemmer det?

- Det stemmer i alle fall ikke i denne saken her, det er den jeg får uttale meg om. Vi står fullt ut samlet i denne saken. Det gjør stortingsgruppen også, sier Grøvan - og sikter til at KrF landet på sterk kritikk mot regjeringen i saken om objektsikring.

Ap og Sv har konkludert med mistillit, mens Sp fortsatt er i tenkeboksen.

- Ikke taktikk

- Saksordfører Dag Terje Andersen (Ap) sier Ap resonnerer likt med KrF, men de kommer altså til en annen konklusjon. Er det taktisk av KrF fordi dere vil inn i regjering?

- Ap får gjøre som de vil, men dette er ikke taktikk fra vår side. Vi mener dette står seg, vi har tatt et knepp til og strammer til kritikken.

- Er det noe du vil rette opp i artikkelen i Klassekampen som hevder å ha kilder på at du ønsket mistillit?

- Jeg vil ikke kommentere interne dokumenter. Det er dette vi står bak, og vi opplever at vi har gjort en god og grundig jobb, sier Grøvan.

- Kan vi tolke det som et ja?

- Nei.

- Er dere i regjering før jul, tror du?

- Nei, det tror jeg ikke.

- På nyåret ...?

- Det kan hende, nå får vi se, nå må vi ta et skritt om gangen.

- Er du selv klar for å gå inn en eventuell regjering?

- Jeg skal være på Stortinget, jeg skal gjøre jobben her, stadfester han.

Njåstad: - Vi samarbeider godt med Ropstad

Nettavisen snakket også med Frps forhandlingsleder Helge Andre Njåstad torsdag ettermiddag.

- Har du merket noen bedring i tonen med KrF siden tirsdag?

Finanspolitisk talsperson i Frp, Helge Andre Njåstad.

- Jeg merker at noen i KrF har en god linje med oss. Problemet er at KrF gjør flere ting samtidig, så jeg vil ikke skjære alle over en kam. Ropstad har vi hatt veldig godt samarbeid med i forhandlingene.

- Så Ropstad går fri for kritikken fra Frp?

- Ja, jeg kan bekrefte at vi samarbeider godt med ham. Problemet er jo at på få dager er det en del av partiet som vurderer mistillit med Ap, SV og Sp, mens en del forhandler med oss. Så det er det å ri tre hester samtidig som er problemet.

- Hva synes du om konklusjonen sterk kritikk?

- Jeg velger å se positivt på at KrF nå fjerner all tvil om mistillit. Vi trenger å se et annet KrF og en tydelig retning, at de vil en ting, sier Frps finanspolitiker.

