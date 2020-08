Slik vil Joe Biden endre verden hvis han blir valgt

Presidentkandidaten har ambisiøse planer om å gjenoppbygge mye av det som er lagt i grus.

Nettavisen har tatt en nærmere titt på hvilke utenrikspolitiske planer Joe Biden har om han skulle ende opp i Det hvite hus.

USAs president Donald Trump og presidentkandidat Joe Biden har to ganske forskjellige tilnærminger til utenrikspolitikken. I korte trekk har Trumps uttalte mål for utenrikspolitikken vært å styrke USAs sikkerhet ved å bekjempe terrorisme, styrke grenseforsvaret og immigrasjonskontrollen, samt føre en Amerika først-tilnærming til både handel og diplomatiet.

Men hva er de tydeligste skillene mellom Trump og Bidens utenrikspolitikk?

- Synet på «myk makt», det vil si allianser og internasjonalt diplomatisk samarbeid, og viktigheten av idealistisk politikk. Men også stilen. Det er få nyanser i Trumps verden – man er med eller mot ham. Biden var USAs toppdiplomat som visepresident og har lang internasjonal erfaring fra sine 36 år i Senatet. Han er en statsmann à la George Bush senior, sier USA-ekspert og seniorforsker ved NORCE forskningssenter, Hilmar Mjelde, til Nettavisen.

Vil innkalle til et globalt toppmøte

Biden har skissert sine konkrete utenrikspolitiske mål dersom han blir valgt til president 3. november. I løpet av det første året vil Biden blant annet organisere og være vertskap for et globalt toppmøte om demokrati. Hensikten er å styrke felles demokratiske institusjoner og kjerneverdier, samt utarbeide en agenda for å imøtekomme trusler mot disse verdiene. Han nevner spesielt tre punkter: 1. bekjempe korrupsjon. 2. forsvare seg mot tyranni og styrke valgsikkerheten. 3. fremme menneskerettigheter både på hjemmebane og i utlandet.

Biden ønsker å gjenoppbygge den amerikanske middelklassen for å lykkes i den globale økonomien, blant annet ved å investere i utdanning, helse, infrastruktur og øke minstelønnen.

Videre lover Biden at han vil bruke militærmakt om nødvendig for å forsvare amerikanere, men sier han vil avslutte evigvarende kriger i Afghanistan og Midtøsten. Han vil blant annet trekke tilbake majoriteten av styrkene i Afghanistan, samt trekke tilbake USAs støtte til Saudi-Arabias krigføring i Jemen.

Han ønsker å styrke det amerikanske diplomatiet og gjenoppbygge et nytt og moderne utenriksdepartement. Han vil styrke de transatlantiske båndene og forpliktelsene gjennom NATO. Biden vil forsøke å gjenopprette USAs forpliktelser til atomavtalen med Iran. Videre vil Biden forsøke å gjenoppta atomvåpenforhandlinger med Nord-Korea og andre nasjoner med mål om atomnedrustning på Korea-halvøya (en amerikansk forsvarsrapport hevder Nord-Korea kan ha så mange som 60 kjernevåpen).

Joe Biden avbildet torsdag 18. august idet han formelt ble nominert som Demokratenes presidentkandidat under partiets virtuelle landsmøte. Foto: - (AFP)

Gjenoppta relasjonene til WHO

Biden vil forsøke å videreføre New Start-avtalen med Russland, som utløper i februar neste år. Avtalen er den eneste gjenværende atomnedrustningsavtalen mellom verdens to største atommakter, og har begrensninger på antall kjernevåpen.

Biden vil også gjenoppta USAs forpliktelser til klimaavtalen fra Paris i 2015.

Trump har midt i koronapandemien besluttet at USA skal trekke seg ut av Verdens helseorganisasjon (WHO). Biden har varslet i en valgkamptale at han «umiddelbart vil gjenoppta relasjonene til WHO». USA er WHOs største bidragsyter og bevilger rundt 900 millioner dollar til organet annethvert år. Trumps varslede utmelding vil tre i kraft i juli neste år. Det er allerede holdt tilbake flere hunder millioner dollar.

Mer press på Israel?

Velinformerte kilder, ifølge Vox, hevder Biden vil legge et betydelig større press på den høyrevridde regjeringen til Benjamin Netanyahu i Israel enn det som er blitt gjort under Trump. Men Biden vil ifølge kildene utforske andre løsninger på Midtøsten-konflikten enn to-statsløsningen, ettersom forholdene ikke ligger til rette for øyeblikket.

Kina er åpenbart et viktig utenrikspolitisk spørsmål for USA. I fjor utalte Biden at «vi må bli tøffe overfor Kina». I sin utenrikspolitiske visjon skriver Biden at økonomisk sikkerhet fører til nasjonal sikkerhet, og derfor vil han «føre en utenrikspolitikk for middelklassen for å vinne konkurransen om framtiden mot Kina og alle andre».

USA-ekspert Hilmar Mjelde avbildet sammen med Joe Biden. Foto: Hilmar Mjelde/Facebook

- Hvilke av Bidens planlagte utenrikspolitiske tiltak/endringer vil være viktigst for USAs allierte, inkludert Norge, Mjelde?

- Aller først amerikansk globalt lederskap i koronahåndteringen. Men også klarere amerikansk sikkerhetspolitisk engasjement i Europa, gitt usikkerheten Europa føler på vis-a-vis Russland. Også amerikansk lederskap i kampen mot klimaendringer, sier han.

- Norge vil generelt ønske en mer multilateral amerikansk utenrikspolitikk velkommen. Det vil si at USA støtter opp om FN, NATO og andre viktige internasjonale organisasjoner, sier Mjelde.

- Er Bidens utenrikspolitikk gjennomførbar?

- Ja, han vil vende tilbake til den utenrikspolitikken USA har ført siden 1945. Det vil si en blanding av idealisme og realisme, hvor USA fremmer både egne interesser og en liberal verdensorden basert på demokrati, markedsøkonomi og menneskerettigheter, sier Mjelde.

- Men USA er ikke så dominant som det var i 1995, delvis grunnet de innenrikspolitiske splittelsene i USA. Vi går nå mot en multipolar verdensorden anført av USA og Kina. Vi vil også se en mer haukete holdning til Kina, som Trump har gått i spissen for, sier han.

President Donald Trump avbildet under et valgkamparrangement ii Oshkosh i Wisconsin på mandag. Foto: Tom Brenner (Reuters)

Trumps utenrikspolitikk

President Trump har vært ganske aktiv på den utenrikspolitiske arenaen, og noen av hans beslutninger har fått store internasjonale ringvirkninger. Trump har trukket USA ut av store avtaler som Paris-avtalen (klimaavtalen), atomavtalen med Iran og atomavtalen INF med Russland (som forbyr amerikansk og russisk utplassering av landbaserte, kjernefysiske mellomdistanseraketter).

Han har signert handelsavtalen USMCA som skal erstatte NAFTA, innledet bilaterale relasjoner til Nord-Korea (riktignok i kjølvannet av et særdeles høyt konfliktnivå mellom Kim og Trump), innført innreiseforbud for borgere fra flere muslimske land, anerkjent Jerusalem som Israels hovedstad og flyttet USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

Trump har ført en handelskrig med Kina, beordret flere flyangrep i Syria, trukket USA ut av FNs menneskerettighetsråd, beordret et Iran-angrep som ble avblåst i tolvte time, tilbaketrukket amerikanske styrker fra nordlige Syria, likvidert IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi, likvidert den iranske militærtoppen Qasem Soleimani, staket ut en ny Midtøsten-plan uten å ta hensyn til palestinernes ønsker, samt nærmest truet med å trekke USA ut av NATO om ikke medlemsstatene økte sine forsvarsbudsjetter betydelig.

Hvordan har Trump formet verden?

- I korte trekk, hvordan har Trumps utenrikspolitikk formet og endret USA og verden for øvrig, Mjelde?

- USAs utenrikspolitikk under Trump har blitt et uttrykk for Trumps ikke-tilbakeholdende personlighet, personlige påfunn, instinkt-baserte handlinger og plutselige meningsskifter. «America First» betyr «Trump først» - det så vi i Ukraina-skandalen, sier Mjelde.

Mjelde viser til Trumps telefonsamtale med Ukrainas president, der han truet med å holde tilbake økonomisk støtte om Ukraina ikke opprettet en etterforskning mot Biden og sønnen.

- Tradisjonelt har USA vektlagt felles verdier og interesser i samarbeidet med allierte. Under Trump er det konfrontasjon og kalkulator-tenkning som gjelder. Han behandler allierte som motstandere som må gi USA mer. Han har en utpreget transaksjonell holdning til omverdenen, som om det dreier seg om en eiendomshandel, sier USA-eksperten.

- På pluss-siden har han tvunget allierte til å leve opp til egne forpliktelser i større grad, fortrinnsvis i NATO-samarbeidet. Han følger også opp trusler med handling, for eksempel i Syria og i droneangrepet på Irans Soleimani. Obama gjorde betydelig skade på USAs kredibilitet da hans røde linje i Syria viste seg å være en tom trussel, sier Mjelde.

Mjelde viser til Obamas krystallklare advarsel til Syrias president Bashar al-Assad om ikke å anvende kjemiske våpen i krigføringen mot egen befolkning. Den røde linjen ble imidlertid krysset uten at Obama fulgte opp trusselen med handling.

- Skriver kjærlighetsbrev til diktatorer

Tidligere utenriksminister i Obama-administrasjonen, John Kerry, er ikke spesielt imponert over Trumps utenrikspolitiske evner.

- Når denne presidenten reiser til utlandet, så er det ikke snakk om et oppdrag basert på velvilje. Det er en «blooper reel» (filmrull med tabber i TV- og filmscener som er fjernet fra sluttproduktet red.anm.). Han slår opp med våre allierte og skriver kjærlighetsbrev til diktatorer. Amerika fortjener en president som blir sett opp til, og ikke ledd av, sier Kerry i en Twitter-melding i forbindelse med Demokratenes landsmøte.