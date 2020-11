Slik vil MDG strupe biltrafikken

MDG vil ha ned biltrafikken i flere av byene, og forby salg av nye fossilbiler fra 2023.

Miljøpartiet de Grønne (MDG) legger mandag fram sitt endelige forslag til nytt partiprogram for neste stortingsperiode. Der kommer det fram at de vil strupe biltrafikken flere steder i landet.

- Vi vil redusere biltrafikken i og rundt byene med 20 prosent innen 2030, avslører MDG-nestleder Arild Hermstad under fremleggelsen av programforslaget.

Hermstad mener vi trenger «en revolusjon» i måten vi tenker byutvikling på.

- Vi må snu prioriteringene på hodet. Sykkel må prioriteres fremfor privatbilisme, slår han fast.

- Bilfrie soner

I programforslaget kommer det fram at MDG skal nå målet om kutt i biltrafikken ved hjelpe av bompenger.

- Vi ønsker også flere bilfrie soner hvor vi kan ha lekeplasser, parker og gratis møteplasser for folk, sier Hermstad.

Som kjent ønsker miljøpartiet også å redusere fartsgrensen i bysentrum til 30 km/t. I tillegg ønsker de såkalte hjertesoner rundt skoler med en maksfart på 20 km/t.

- De som skal prioriteres i byene våre er gående og syklende, sier MDG-nestlederen.

- Det er omstridt

Som kjent har det rødgrønne byrådet i Oslo, som MDG er en del av, de siste årene fjernet hundrevis av parkeringsplasser og jobbet for å redusere biltrafikken i prosjektet bilfritt byliv. Hermstad tror flere steder i Norge vil gjøre som Oslo.

- Her i hovedstaden er bilfritt byliv både populært og et omstridt tiltak, men det funker. Jeg tror det finnes mange tettsteder i distriktene som også ønsker seg bilfrie torg og gater - og det egner seg også, sier han.

Han forteller at de i partiprogrammet legger opp til at kommunene skal få flere muligheter til å begrense bilbruken i byene.

- Vi vil at byene skal få blåse liv i sentrumsgatene, blant annet mener vi at kommunene skal få mer makt når de diskutere dette med Statens vegvesen, sier Hermstad på framleggelsen.

Vil gjøre om motorveier

Men ikke nok med det, i partiprogrammet går MDG også inn for å gjøre om motorveier til såkalte urbane bygater.

- Vi vil gjøre om motorveier til urbane bygater med redusert hastighet, hvor vi har som mål om å få skalert ned trafikken. Det er mange veier hvor vi kan få det til, enten det er i Bergen, Oslo eller andre byer. Det er store gjennomgående veier som ødelegger for nærmiljøene for mange, sier Hermstad.

Blant annet ønsker partiet at kommunene skal få lov til å stille krav om nullutslippssoner.

- Fossilbiler har ingen plass

Talsperson for Grønn Ungdom, Hulda Holtvedt, forteller at de innser at det er behov for biler i distriktene, men ikke fossilbiler.

- Fossilbiler har ingen plass. Det finnes fullgode utslippsfrie alternativer til privatbilisme, og da er det ikke noe poeng å stanse nysalget av fossilbiler, sier Holtvedt.

MDG vil derfor forby nybilsalg av fossilbiler fra 2023.

- Etter dette kan du kjøpe brukt om du absolutt trenger fossil energi på tanken. Å kjøpe ny fossil varebil skal bli forbudt fra 2025, og ny fossil lastebil fra 2027, sier hun.

Hun forteller at de for å få til overgangen til bare el-biler, ønsker å bygge ut et sammenhengende ladenett i hele landet fram til overgangen i 2023.

- Kommer til å merkes

Holtvedt påpeker at deres klimapolitikk kommer til å merkes både i norske bedrifter og i livene til hver enkelt.

- Vi tror vi kan produsere mer miljøvennlige ting, spise mindre kjøtt, kjøre mer tog, gjenbruke mer og fortsatt være like lykkelige som i dag, sier hun, og legger til:

- Nå må politikerne levere den politikken som folk og fagfolk etterspør. En god miljøpolitikk bruker både pisk og gulrot, og vårt partiprogram bruker begge deler.

