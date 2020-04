Slik vil Smittestopp-appen fungere - flere advarer mot å bruke den

Her er videoen som viser hvordan Folkehelseinstituttets nye Smittestopp-app fungerer. Men flere advarer mot å ta den i bruk.

Folkehelseinstituttet opplyser på torsdag at de håper flest mulig laster ned den nye appen Smittestopp som ble lansert på torsdag. Over 50 prosent må ta den i bruk for at det skal monne, ifølge instituttet. Samtidig advarer flere mot å ta den i bruk.

Alltid oppdatert: Her er siste nytt om korona-krisen

De som bruker appen, får varsel på telefonen

Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, sier de ikke kan si noe sikkert om hvor mange som må ta i bruk appen Smittestopp for at den skal fungere som et godt supplement til den smittesporingen som allerede pågår.

Les: Mørkt forvarsel for norsk økonomi: – Dette er dramatisk og alvorlig

– Så vi har sagt at det vil være bra med minst 60 prosent. Vi regner med at det bør være over halvparten for at det virkelig skal monne, sa Stoltenberg på den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen i Norge.

Les: Kona til Tom Hanks sier hun ble slått ut av malariamedisin etter koronasykdom: - Ekstreme bivirkninger

Appen skal gi anonyme data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet for å måle effekten av tiltakene mot smittespredning. Det er frivillig å laste ned appen.

De som har tatt appen i bruk, får et varsel på telefonen dersom de har vært i nærkontakt med koronasmittede.

Les også: Høygravide med koronavirus i New York vekker oppsikt

Stortingsrepresentant (V) vil ikke laste den ned

En av dem som sier hun ikke vil ikke laste ned Smittestopp-appen, er stortingsrepresentant Solveig Schytz (V). Hun er ikke sikker på at personvernet er godt nok ivaretatt i Smittestopp-appen.

Les: Håper på vaksine og planlegger for en ny og større smittebølge

Schytz, som er regjeringspartiet Venstres justispolitiske talsperson, er kritisk til arbeidet med smittesporingsappen. Hun mener at appen burde ha hatt en åpen kildekode, slik at sikkerhetsmiljøer kontinuerlig kan bidra til å tette hull og øke datasikkerheten.

Folkehelseinstituttets nye app smittestopp for smittesporing ble lansert på torsdag. Appen skal hjelpe myndighetene med smittesporing, men kan også brukes til å varsle brukeren om at han eller hun har vært i nærheten av noen som er smittet av koronaviruset. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Jeg forventer at man kontinuerlig fortsetter å forbedre personvernet og sikkerheten i appen. Ved behandling av dataene den samler inn, må det vurderes om kildekoden kan åpnes på et senere tidspunkt, og når og hvordan vi kan ta i bruk europeiske standarder og andre internasjonale løsninger som straks er klare, sier hun.

Tillit til myndighetene avgjørende

Det er viktig at sikkerheten er godt nok ivaretatt i appen for å opprettholde nordmenns tillit til myndighetene. Tilliten til myndighetene er viktig for å bekjempe viruset, mener Schytz.

– Om for det eksempel skjer et sikkerhetsbrudd, og dataene kommer på avveie eller dataene fra dette ender opp i en app eller program om noen måneder, ville det vært svært negativt for den tilliten, sier Venstre-politikeren.

Les: Fox News: - Korona-viruset startet i et kinesisk laboratorium som ville vise styrke mot USA

Hun mener likevel det er positivt at norske myndigheter jobber med å finne bedre løsninger for smittesporing, at intensjonen med appen er veldig god, og at det er bra at det er frivillig å laste ned appen.

Norsk Redaktørforening advarer journalister

Norsk Redaktørforening advarer også journalister om FHIs smitte­app, melder Medier24. De har sendt ut en e-post til sine over 760 medlemmer der de advarer om personvernhensyn, kildevern knyttet til journalistisk virksomhet.

Les: - De «beste» korona-landene har én ting til felles

«Dersom en journalist som blir smittet har hatt et fortrolig møte med en kilde vil vedkommende bli identifisert og kontaktet av myndighetene. Hvis en journalist har kildemøte med en fortrolig kilde, og en tredjeperson i umiddelbar nærhet av disse viser seg å være smittet, kan myndigheter også gjennom påfølgende smittekartlegging sannsynliggjøre en kontakt mellom kilde og journalist gjennom «overskuddsinformasjon.», heter det i mailen.

Solberg inviterte til nasjonal dugnad

Torsdag ettermiddag inviterte statsminister Erna Solberg (H) til en ny nasjonal dugnad for å hindre videre smitte av koronaviruset gjennom å laste ned den nevnte smittesporingsappen.

Les: Erna Solberg ber om at så mange som mulig laster ned smittesporingsappen

Hun understreket at det også for stortingsrepresentanter er frivillig å laste ned appen, men oppfordret alle til å laste den ned.

– Personlig så mener jeg at hvis vi skal få hverdagen og friheten tilbake, må flest mulig laste ned denne appen, sa Solberg.

– At man vil ha lengre tid med inngripende andre tiltak, blir jo selvfølgelig også et politisk valg for dem som velger å ikke bruke dette, sa hun videre.

Les: Jobber med 70 vaksiner - og én skiller seg spesielt ut

Helseminister Bent Høie (H) oppfordret personer som ikke laster ned appen, til å ha en liten notisbok hvor de noterer ned alle de er i kontakt med, slik at man unngår ekstraarbeid for dem som driver med smittesporing.

Les: 1.200 intensivplasser med nødbemanning kan skaffes til sommeren