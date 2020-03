Slipp jentene fri, det er vår!

At øl- og pubkulturen har vært mannsdominert i lang tid, er vel ikke til å stikke under stol. Men der det er gode smaker, godt selskap og gode samtaler hører damene så absolutt hjemme.

Av Lasse Lukacs, kokk, ølnerd, skribent, pappa og nevehytter

Den pågående ølrevolusjonen med kampen for det gode ølet er like mye å kjempe for våre søstre, som våre brødre.

Faktisk kanskje mer viktig for damene. For selv om mange menn drikker Sol, Budweiser eller Corona og putter sitrusfrukter i mega-melkeglassene til Hoegaarden, blir de referert til som «jente-øl». Eventuelt kjerring-øl.

Fordomsnedbrytende ølfestival

Og selv om det siste er ment som et stikk til mannfolka som drikker det, er det fortsatt negativt ladet og henspeiler til at den feminine delen av befolkningen ikke drikker «skikkelig» øl.

I 2016 slo kvinnelige bryggere og ølnerder seg sammen og lagde Humlepupp-festivalen. De var lei fordommer og ville promotere det enorme mangfoldet i håndverksølbransjen og gjøre det mer tilgjengelig for alle - da ølverdenen har vært preget av å være en mannfolk-greie.

Uhorvelig mange etiketter og navn på øl viser mangelen på respekt for kvinnen.

Foto: (Humlepupp)

Smaken kjenner ingen kjønn

Budskapet er enkelt: smaksløker er ikke kjønnsorientert, samt at man ikke trenger bart og hår på brystet for å kose seg med et godt brygg.

«Målet er å spre kunnskap om øl og motivere til å utforske. Vi ønsker å fjerne fordommer og gjøre øl til allekjønnseie» forteller Maya Borrevik til Ølportalen.

«Vi har kommet langt i Norge, men fordommer som henger igjen og spres, skader blant annetved å hindre folk i å tørre å våge i frykt for å bli stemplet» fortsetter hun, og legger til: «Vi vil motivere jenter til å satse på ølbransjen og utforske ølverdenen ved å promotere de flotte damene vi har i ølbransjen her til lands».

Fordommer og diskriminerende markedsføring

Tall fra undersøkelser gjort av Nielsen Media Research fra 2018 viser at 34 prosent av de som drakk håndverksøl i USA, er damer.

Forskere ved Stanford undersøkte mer enn 2500 bryggerier og fant ut at 21 prosent hadde minst én kvinne i en ledende rolle, enten som eier, direktør, hovedbrygger eller bryggmester.

Tall som er ganske høye sammenlignet med lignende industrier. Positivt for bryggebransjen, men ikke så positivt for de andre bransjene.

Og i Storbritannia står kvinner i alderen 21-34 år for 33 prosent av håndverksøl-konsumet, i følge CAMRA; en forening som har gått fra å være et gubbevelde til å ha over 20.000 kvinnelige medlemmer. Dette er en trend som vokser her hjemme også. Både som konsumenter og som bryggeriansatte.

Sexifisering av øl

Ikke at bransjen har tatt kvantesteg når det gjelder sexifisering av øl. Etiketter med halvnakne damer, navn som insinuerer og spiller på sex og kvinnekropp (spesielt brystene) er direkte kjønnsdiskriminerende.

«Det er ikke bare markedsføringen som gir mange kvinner avsmak på øl, vi blir stadig fortalt at det er farlig for oss. At det er høyt kalori-innhold i øl og at det er fetende», sier Sara Barton, eier og bryggerimester hos Brewster’s brewery i Lincolnshire i England.

Barton var den første kvinnen som fikk utnevnelsen Brewer of the year av British Guild of Beer Writers i 2012.

«I virkeligheten er øl mye sunnere enn brennevin og rusbrus», fortsetter hun og legger til:

«Ikke bare har «real ale» lite karbohydrater, men det er laget av naturlige og ferske ingredienser - humle, hvete og bygg - som alle inneholder mye og forskjellige vitaminer, spesielt B-vitaminer og sink».

Kvinner i bryggeribransjen

Hun startet Project Venus i England etter å ha lest om det samme prosjektet til The Pink Boots Society i USA. De jobber for å fremheve kvinner i bryggeribransjen, samt fremheve øl og kvinner generelt, slik at potensielle øl-drikkende kvinner kan prøve disse i stedet for vin og brennevin.

«Jeg tror Prosjekt Venus fungerer godt som et støttenettverk siden vi ofte prøver ut ideer for hverandre før vi går mainstream med noe. Og det gir oss selvtillit til å prøve ut noen ideer og øl-kombinasjoner som sjokolade og kanel, rødbeter, chili og kardemomme».

Beth Sangieri startet den amerikanske Queen of Beer konkurransen allerede i 1994 for å oppmuntre kvinner til å brygge uten sine respektive menn.

Ideen kom etter at hun gjentatte ganger stilte spørsmål om brygging og det vanlige svaret startet med: «Hva din mann burde gjøre er…».

Hun ville ha bukt med stereotypene mot kvinner og gi andre et talerør og utfordring i et ellers mannsdominert område som var sterkt preget av forbrødring.

Festival-logoen. Foto: (Humlepupp)

Samme stereotyper som fikk Linn Carlsson til å starte Fem Ale i Sverige.

«Venninner av meg som jobbet på utesteder ble stadig bedt om å «hente en som kan noe om øl» fra gjester. Jeg jobber jo her, så jeg kan det som er å kunne om øl» var svaret med et tappert smil. Men det ble mottatt av døve ører.

«Denne er nok for mørk og for sterk for deg» blir altfor mange kvinner møtt med på barer og festivaler, mener Carlsson.

«Jeg vil ikke en ha en jævla fruktøl. Kvinner kan drikke det de vil» sier Rebecka Singerer som er en av de andre initiativ-tagerne bak Fem Ale.

De trommet sammen en gjeng damer og brygget pale alen «We Can Do It» hos Oceanbryggeriet i Gøteborg for et års tid siden.

Med symbolsk etikett som æret ikonet Rosie the riveter, damen som prydet plaktene som var en hyllest til kvinnene som jobbet på fabrikkene og skipsverft under andre verdenskrig.

Fordommer fra sine egne

The Queen of Beer-konkurransen er interessant, ikke bare fordi det er kvinner som startet den, men på grunn av folks reaksjoner på konkurransen.

En kunngjøring av hendelsen på Home Brew Digest, en nettside for bryggere, utløste livlig diskusjon. Noen så konkurransen som kjønnsdiskriminerende, ødeleggende og nedlatende for kvinner. Andre klaget over at menn og kvinner må konkurrere på samme nivå hvis «de skal få respekt og likeverden de ønsker og fortjener».

Veldig mange av disse fordommene kom, overraskende nok, fra andre kvinner, forteller Sangieri.

Det tar nok litt tid for alle fordommer mot kvinner i øl- bransjen er borte, men det er mange som kjemper for at kvinner ikke bare kan gå tilbake til et yrke de var dominerende på før i tiden. De vil også kunne ta respekten de fortjener tilbake.

Og det må vi alle sammen være med å kjempe for. Vi blir større, sterkere og bedre når vi står sammen.

EGET FESTIAVLBRYGG: Cuvee Humlepupp fra Haandbryggeriet i Drammen. Foto: (Humlepupp)

Humlepupp

På kvinnedagen 8. mars er det tid for Humlepupp-festivalen for femte året på rad i Oslo.

Damene tilknyttet Grünerløkka Brygghus, Sleeping Village brewing, Nevel Artisan ales, Ægir bryggeri og Haandbryggeriet serverer øl fra sine respektive bryggerier, samt et spesielt festivaløl de har brygget sammen.

Festivalen går av stabelen på BD57 i Markveien 57 fra klokken 15.00.

Ta med deg søster, mor, tante, venninne, kjæreste og bestemor. Ta med deg far, bror, kompis, onkel og bestefar.

Alle er velkomne. Så kan vi alle hedre kvinnen og ølet. Sammen.