Slitasje og desperasjon i partiet Venstre

Når nestleder Abid Raja (V) går ut og beskylder Frp for å spre "brun propaganda" har regjeringsslitasjen i det borgerlige prosjektet kommet langt. Ledelses-slitasjen i Venstre også.

Noen ganger er hundrelapp-testen verdt å ta:

Jeg lærte den først som tenåring. Vi slang gatelangs da en kompis påsto det lå en hundrelapp foran oss på fortauet. Men han bøyde seg ikke ned for å ta den opp. Dermed var han avslørt:

Om har virkelig trodde det var en hundrelapp som lå der, hadde han selvsagt vært den første til å plukke den opp og sprinte bort til kiosken for å kjøpe røyk.

Samme med nestleder Abid Raja og Venstre-leder Trine Skei Grande: Om de virkelig mente at Fremkrittspartiet var et fascistisk eller nazistisk parti, hadde de selvsagt ikke sittet i regjering med dem.

Hvorfor sier de det da?

Tja, det mest nærliggende svaret for oss utenforstående er antakelig fortvilelse og desperasjon over et elendig valgresultat. Kanskje har Raja fått nok av kritikk for samarbeidet med Frp, så nå smeller han til for å tilfredsstille kritikerne.

Kanskje er det et innlegg i ledelsesdebatten, også. Trine Skei Grande sitter ikke akkurat trygt for tida, og kanskje ville Raja forsøke å framstå tydelig. Stå ut fra massen. Være den som kaller en spade for en spade.

Men så følger sjefen opp og sier at hun er enig med sin nestleder. Dermed falt også det forsøket i fisk, og vi er i gang:

Den alltid triggerhappy Per-Willy Amundsen fyrer løs på Facebook, og skriver at "denne elendigheten av et såkalt parti kan vi ikke dele regjering med. Hvis ikke Abid Raja ber om unnskyldning, vil jeg forlange at samarbeidet avsluttes".

Partileder Siv Jensen følger selvsagt opp. Krangler med Trine Skei Grande.

Jaja. Vi kan jo forsøke å ta hundrelapp-testen på Fremskrittspartiet også. Få se nå da, om dere har tenkt å gjøre alvor av truslene ...

Mens vi venter kan vi kanskje gjøre som statsminister Erna Solberg, forsøke å roe ned stemningen:

Det er godt mulig å mene at Fremskrittspartiets innvandrings- og flyktningutspill i valgkampen var usmakelige (den om båtflykningene, for eksempel). Men det er et drygt stykke derfra til å henge hakekors på regjeringskolleger, som DN påpeker på lederplass i dag.

Slik brunskvetting er usaklig, og også taktisk uklok - både for regjeringssamarbeidet og for den litt større debatten om innvandring og integrering.

Utspillet fra Raja tyder på langt framskreden regjeringsslitasje, men også på tilnærmet desperasjon innad i Venstre.

Framfor alt vitner det om at enden er nær, at stupet kanskje nærmer seg - både for regjeringssamarbeidet og den nåværende ledelsen i Venstre.