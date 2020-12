Slo alarm etter «knulle-torsdag» - men det var én detalj politidirektøren ikke fikk vite om på forhånd

Benedicte Bjørnland visste ikke om dette.

- Jeg fikk høre om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser. Jeg fikk høre om festkultur – og om såkalt «knulle-torsdag» ved B3-leir (Bachelor politiutdanning – operativ trening under leiropphold i tredje år). Instruktører beordret til undervisning i leir skal ha hatt seksuell omgang med kvinnelige studenter. Dette opprører meg, sa Bjørnland til Politiforum i oktober.

Dette sa hun i kjølvannet av det pågående forskningsprosjektet til forskerne Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas, hvor de hadde avdekket en sexukultur i politiet.

Nå kommer magasinet med nok en avsløring. I én forskningsartikkel som Ellingsen og Lilleaas publiserte 8. desember kommer det fram at «knulle-torsdag» er avskaffet.

- Forskerne sa aldri at «knulletorsdag» var avskaffet. I møtet med Ellingsen og Lilleaas ble vi fortalt at «knulletorsdag» måtte betraktes nærmest som et institusjonalisert fenomen i politiet, forteller Bjørnland, til Politiforum.

Dette sa justis- og beredskapsministeren etter funnene:

Assisterende rektor ved Politihøgskolen (PHS) forteller til Politiforum at begrepet «knulle-torsdag» var helt nytt for ham, inntil det kom fram i høst. Han viser til én episode i 2018, hvor det ble meldt om festing med både instruktører og studenter, men at retningslinjene ble skjerpet etter det.

Magasinet skriver også at mer enn 6000 politiansatte besvarte en anonym spørreundersøkelse om seksuell trakassering, hvor de ble spurt om de hadde hørt om «knulletorsdag» før politidirektøren selv slo alarm i media. Over 98 prosent svarte «nei» på det spørsmålet, skriver Politiforum.

Vil ikke kommentere

Ellingsen og Lilleaas ønsker ikke å kommentere kritikken overfor Politiforum, men har svart følgende i en e-post:

«Vi publiserte vår fagfellevurderte artikkel tirsdag 8 desember. En uke seinere blir vi forelagt to lister med til sammen 24 detaljerte spørsmål fra Politiforum. Mange av spørsmålene krever ny gjennomgang av underlagsmaterialet, en god del av spørsmålene gjør at vi kan blottstille våre informanter som vi virkelig har gjort alt for å skjerme. Noen av spørsmålene har allerede fått sine svar for den som leser artikkelen grundig. Det mest påfallende er imidlertid de spørsmålene som ikke er stilt. I løpet av den siste tiden har vi fått to spørreskjemaundersøkelser fra henholdsvis Politiforum selv og fra Politidirektoratet. Samlet sett gir de to undersøkelsene et lite flatterende bilde av en etat som skulle gått i seg selv for lenge siden», skriver Ellingsen i en e-post, hvor han uttaler seg også på vegne av Lilleaas.

