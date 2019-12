Slo full alarm da bil ble funnet i elv på Tustna

Politi, luftambulanse og redningshelikopter rykket ut da bil ble funnet i en elv på øya Tustna i Møre og Romsdal.

OSLO (Nettavisen): Søk etter savnede er avsluttet etter at politiet har vært i kontakt med to personer som skal ha vært i bilen som havnet i elva på Tustna i Møre og Romsdal. De to skal ha sluppet uskadd fra hendelsen.

Hovedredningssentralen Sør-Norge meldte klokka 11.35 en bil som hadde havnet i elva: «Ressurser søker i området. Redningshelikopter Ørland på vei til området. Politiet i Møre og Romsdal koordinerer», het det i meldingen på Twitter.

I en oppdatering fra politiet het det at en bil var funnet i elva:

«Nødetatene er på stedet og undersøker forholdet. Vi har også bistand av Luftambulanse og Redningshelikopter», het det i politiets melding.

Hovedredningssentralen Sør-Norge opplyste til NTB at de fikk melding klokken 10.50 at en bil var observert liggende på taket i elva. Det var ikke gjort funn av personer i eller rundt bilen.

Kort tid etter kom meldingen om at politiet hadde funnet to personer som bekreftet at de var involvert:

- Vi er i kontakt med to personer som bekrefter at de var involvert i trafikkulykken hvor en bil havnet i elva. De er fremstår som uskadet. Politiet vil etterforske saken videre. Søk etter savnede personer er avsluttet, heter det i en oppdatering fra politiet.