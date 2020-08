Slutt på karantenekontroll ved svenskegrensen

Politiet har ikke lenger kontroll på hvem som har krysset grensen til Sverige, melder NRK.

Da regjeringen innførte grensekontroll og karantene 16. mars ble alle med karantene registrert hos politiet. De som brøt bestemmelsene kunne bli bøtelagt.

– Reglene er fortsatt de samme. De som kommer fra røde soner i utlandet skal i karantene i 10 dager. Vi kan bøtelegge de som ikke overholder det, sier Gjermund Thoresen, politistasjonssjef ved Kongsvinger politistasjon til allmennkringkasteren.

Problemet er at politiet ikke lenger har kontroll på hvem som krysser svenskegrensen. De har sluttet å registrere dette:

– Vi fikk nye føringer og vår rolle gikk fra å være kontrollerende til veiledende. Dette er en dugnad og vi håper og tror at folk følger retningslinjene. Det gjør de fleste. Men det er klart at hvis dette varer over lang tid, er vi bekymret for at trafikken over grensen kan øke når de ikke blir registrert, sier Thoresen til NRK.

VARMT: Svenskene nyter innsjøen Malaren ved Langholmen i Stockholm. Det ser fremdeles ut til at det vil gå en stund før nordmenn kan dra her uten å pådra seg karantene. Foto: Fredrik Sandberg (TT News Agency / AFP / NTB scanpix)

Värmland-regionen, som er svært populær for østlendinger som skal over grensen for å handle, ble erklært rød igjen fra og med lørdag 15. august.

Tollvesenet sier til NRK at altfor mange har reist over grensen etter at dette skjedde, og at de er bekymret for at mange nå ikke bryr seg om at de er pålagt karantene.

Tallene for regionen er ikke lystig.

Smittegrensen som er satt er at det skal være mindre enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to uker, ellers anbefaler FHI at et land eller en region blir erklært rød.

I Värmland-regionen er det 36,1 bekreftede koronatilfeller per 100.000 innbyggere, ifølge tall fra VG. Til sammenligning er tallet 13,8 for Norge, ifølge tall fra ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control).