Små, men sterke

Norske foreldre kan trygt sende sine barn tilbake i barnehagen, selv de sykeste barna takler koronaviruset mye bedre enn friske voksne.

Vårt immunsystem er et merkelig land. Et land med få kart og ingen sikre veier. Klodens smarteste hoder sliter med å finne ut av det. For eksempel hvorfor selv de sykeste av våre barn synes å takle koronaviruset mye bedre enn friske voksne.

For slik er det faktisk, og bevisene er så overveldende at foreldre med stor trygghet kan sende sine barn tilbake til skoler og barnehager. De er like trygge der som hjemme, og så får de voksne passe på at ungene ikke smitter dem eller besteforeldrene.

Immunsystemet vårt er der for å beskytte oss mot smitte. Da synes det logisk å tro at jo sterkere det er, desto tryggere er vi. Men slik er det slett ikke. I visse tilfeller er faktisk et sterkt immunforsvar en ulempe.

Vår immunforsvar rykker ut nesten umiddelbart når kroppen oppdager et virus. Det skjer gjennom produksjon av interferon, et stoff som skal stoppe viruset fra å reprodusere seg selv. Dermed blir det med det ene viruset, og sykdommen dør ut av seg selv.

Men evolusjonen har lært mange virus til å lure kroppen. Ved å få immunforsvaret til å tro at det ikke bruker kroppens celler til å reprodusere seg selv. Men når viruset har mangfoldiggjort seg selv nok ganger vil kroppen oppdage at den er blitt «lurt» og mobilisere immunforsvarets annenlags-styrke.

Det begynner da å utskille såkalte cytokiner som øker blodtilstrømningen til det infiserte området, slik at antistoffene lettere når fram. Det kan også begynne å drepe friske celler for å hindre virusspredning.

Da er det plutselig ingen fordel å ha et sterkt immunforsvar, fordi det kan overreagere. Det var det man så under Spanskesyken der dødstallene blant menn midt i 20-årene var ekstremt høye.

Svært mange av dem døde med blodfylte, ødelagte lunger, et tegn på at de var tilført for mange cytokiner. I dag snakker man gjerne om en cytokinisk storm, som antakelig tok flere liv enn selve viruset.

Et svekket immunforsvar kan derfor være en fordel når et virus angriper. Voksne med kreft er for eksempel midt i risikogruppen, mens barn med kreft ikke er det. Tvert om, både under svineinfluensaen i 2009 og nå får selv disse barna svært sjeldent alvorlige symptomer når de smittes.

Til Weekendavisen sier professor i pediatri Kjeld Schmiegelow at det faktisk kan se ut som om barn med svakt immunforsvar takler smitten ekstra bra.

En kinesisk beregning av dødelighet så langt på grunn av korona viser det samme. Risikoen for aldersgruppen 0-9 år er på 0,0016 prosent. For de over 80 år er den på 7,8 prosent. Både Sverige, Finland og Island har dessuten hatt åpne skoler og barnehager hele tiden, uten at det har påvirket smitten blant barn.

Og dette gjelder ikke bare korona. Man har sett det samme med de fleste smittsomme sykdommer. Barn tåler dem bedre enn voksne. Det gjelder både vanlig influensa og barnesykdommer som meslinger og kusma. Disse er som kjent mye farligere om man får dem i voksen alder.

Ingen vet med sikkerhet hvorfor det er slik. Vårt immunforsvar er stort sett et uutforsket terreng. Men en ting er alle eksperter enige om; når det gjelder virussmitte er våre barn de tøffeste soldatene av alle. Dette er det altså nesten unison enighet om, uansett hva du måtte ha hørt eller lest på nettet.

Norske foreldre kan derfor i trygghet og med god samvittighet la barna begynne på skole og i barnehage igjen. Det har de fortjent.

Våre barn har alt for lenge måtte bære den tyngste børen ved våre koronatiltak på sine små skuldre. Det er på tide å gjøre slutt på det. Før kuren blir verre enn smitten.