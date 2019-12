Små sjanser for hvit jul

Det er fremdeles mulig med litt snø, men trolig blir det en grå jul i store deler av Sør-Norge.

Lørdag tvitret meteorologene at mens det var lite nedbør i nord og i vest så øker mulighetene for hvit jul i øst, men ifølge statsmeteorolog Per Egil Haga er sannsynligheten liten i Agder, Telemark og på Østlandet, selv om den fremdeles er der.

- I starten av uken får vi riktignok litt synkende temperaturer, slik at det blir minusgrader mange steder. Så kommer det mer mildvær igjen når vi kommer til helgen, forteller han til Nettavisen søndag.

Kjøligere julaften

Luftmasser fra sørligere strøk gjør at temperaturene øker igjen, men rett før julen ringer inn vil de falle på ny. Det hjelper imidlertid trolig lite, da sannsynligheten for nedbør på andre siden av helgen.

- Da blir det sannsynligvis ikke noe snø som kan pynte på det grå og mørke, sier Haga.

Oversikten viser værprognosene de neste tre dagene. Også frem mot julaften meldes det om varmegrader i de store byene i Sør-Norge. Foto: Skjermbilde Yr.no

Men han gir oss likevel et lite håp.

- Det er usikkerheter rundt hvor mye varmluft som kommer nordover, og kanskje faller temperaturene litt mer mandag den 23. Det kan bli litt nedbør da som kan gi et lite dryss. Fortsatt er det ikke helt utelukket, men mest sannsynlig ikke, sier han.

Hvit jul i høyden

Der det derimot trolig blir hvitt julaften er når vi kommer litt opp i høyden i indre strøk på Sør- og Østlandet.

- Over 300 til 500 meter er det sannsynlig at det blir hvit jul. Nedbøren som kommer her neste helg ser ut til å komme som sludd og snø og selv om temperaturen skulle nærme seg 0 grader så er ikke det nok til å smelte av snøen. Det virker sannsynlig at man får hvit jul i de indre og høye strøkene og der er prognosene våre relativt sikre.

Også på Vestlandet vil de varmere luftmassene trolig slå til, og ødelegge for de som ønsker seg snø i julen. Her blir det heller nedbør i form av regn, men når vi kommer omlag 400 til 500 meter opp i høyden vil det komme påfyll av snø.

- Usikkerheten er nok størst når vi kommer til Trøndelag. I de lavereliggende strøkene ute på kysten der vil det mest sannsynlig ikke bli noen hvit jul.

Usikkert i Trøndelag

Men i indre strøk i Trøndelag, samt store deler av Nord-Norge holder det seg kaldt, og i Nord-Norge blir det påfyll av nedbør i form av sludd og snø utover uken. Unntaket er ytre strøk i Nordland, som i Helgeland og ytterst på Lofoten, der det er noe mer usikkert.

Yr.nos langtidsoversikt tegner også et noe dystert bilde av juleværet i de største byene for de som er glad i ake- og skiturer i juleferien. I både hovedstaden, Kristiansand, Bergen og Stavanger meldes det om varmegrader og noe regn dagene før julaften. I Trondheim blir det, ifølge oversikten 0 grader julaften, mens dagene før preges av plussgrader, mens Troms får minusgrader og noe snø til uken.

- Det er i de kystnære strøkene i Sør-Norge at det er lite sannsynlig med hvit jul, og det er jo litt i tråd med de siste årenes værutvikling - at det blir mer og mer sjeldent med hvit jul i disse lavlandsstrøkene. Sånn sett er det ikke så unormalt sånn vi får det denne julen også, sier Haga.