Småbarnsfar fortviler etter å ha testet sønnens flytevest: - Gir falsk trygghet

Martin Norløff Twist og kona Thea kjøpte ny flytevest til deres tre år gamle sønn. Da de testet den, fikk de bakoversveis.

Sammen med familien befinner Norløff Twist seg på hytta i Tvedestrand der kona og deres to barn bruker mye tid ved og i vannet. Selv om barna er veldig fortrolige og vant med å være i vann, kjøpte de en ny flytevest til deres tre år gamle sønn.

- Med denne vesten fra Europris drukner barnet ditt. Bruk 15 sekunder på denne videoen. Del gjerne, skriver han i et innlegg på Facebook som han la ut søndag ettermiddag.

Se videoen øverst i saken, som viser at flytevesten sønnen bruker snur ham på magen slik at ansiktet blir liggende under vann!

FARLIG: Martin Norløff Twist og kona Thea kjøpte ny flytevest til sønnen (3). Det viste seg å være en som ikke vil redde gutten fra drukning om han blir utsatt for en reell fare. Foto: Privat/Martin Norløff Twist

Han forklarer at vesten ikke gjør det den skal hvis barnet havner på magen i vannet.

- Barnet blir liggende med ansiktet ned og vesten holder barnet i denne posisjonen mer enn å bidra til å vende til ryggleie, skriver han i innlegget.

- Falsk trygghet

Vesten av merke Chico er kjøpt på Europris Tvedestrand og er beregnet for barn mellom 10-20 kg, og hans tre år gamle sønn er 17 kilo.

- Man tror man har gjort det en kan for å sikre barnet, men så gir det en falsk trygghet, forklarer han til Nettavisen.

Norløff Twist påpeker at da hans kone testet flytevesten på sønnen i vannkanten ved hytta, var det under kontrollerte forhold.

- Sønnen vår er veldig glad i å være både over og under vann, og er veldig trygg i vannet. Det er viktig at barnet er det når du skal teste en ny flytevest, sier han.

Tar saken alvorlig

De siste dagene har han sett flere barn i området som bruker samme vest. Selv om han ikke vet om alle vestene har samme feil som deres, synes han det er viktig å gjøre folk oppmerksomme på at flytevestene man kjøper ikke nødvendigvis er sikre.

- Du kan ikke nødvendigvis la barnet løpe på bryggekanten med den nye flytevesten. Ulykker skjer veldig fort. Jeg anbefaler at man tester nye flytevester, sier han.

Norløff Twist ønsker å fortelle om dette for å unngå at noen opplever å finne barnet med hodet ned i vannet, slik videoen viser.

FÅR KRITIKK: Denne flytevesten av merket Chico, kjøpt på Europris i Tvedestrand, gjør at barnets ansikt havner under vann fordi flytevesten gjør at barnet blir liggende på magen, mener en barnefamilie som selv har testet vesten. Foto: Martin Norløff Twist

Nettavisen har vært i kontakt med Europris. I en e-post skriver innkjøps- og kategorisjef, Knut Spæren, at de tar saken svært alvorlig.

- Produsenten av flytevesten, Lalizas, er gresk og en av verdens aller største produsenter av livreddende utstyr. Vi har handlet fra de i to år og ikke fått inn noen tilsvarende klage før. Vår innkjøper har selv kjøpt vesten, og brukt den på egne unger uten å ha opplevd noe tilsvarende, sier han til Nettavisen.

Stopper salget

Han forteller at deres kvalitetsavdeling vil ta kontakt med kunden for å få innlevert vesten til sjekk, og for å høre mer om omstendighetene rundt episoden.

- Vi vil avvente produsentens svar og undersøkelsene av vesten før vi vurderer eventuelle ytterligere tiltak, men for å være på den sikre siden har vi besluttet å stoppe salget av vesten inntil videre, opplyser han.

Spæren legger til at flytevestene ikke bare selges på Europris, men han kjenner til en rekke andre butikker som selger samme type.

Martin Norløff Twist bekrefter at han søndag fikk tilbakemelding fra Europris på meldingen han sendte dem torsdag, og at de vil ta tak i dette.

- Europris sa at de setter pris på informasjonen, og de ønsker at jeg skal levere inn vesten, så de får teste den og sammenligne den med andre, forteller han.

Nettavisen har gjort gjentatte forsøk på å komme i kontakt med produsenten av flytevestene, Lalizas, som holder til i Hellas, men foreløpig ikke lykkes i å få en kommentar.