Småfly har havarert på Kongsvinger flyplass

To personer ombord.

(Glåmdalen): Glåmdalens reporter på stedet forteller at et småfly har havarert og ligger opp-ned utenfor enden på landingsstripa. Legehelikopter, ambulanser, brann og politi er på stedet.

– Vi sender ut enheter. Vi vet ikke mer foreløpig, sa politiets operasjonsleder Per Solberg rett før klokken 14.30. Da hadde politiet akkurat fått melding om hendelsen.

Politiet sendte klokka 15.04 ut følgende pressemelding om hendelsen:

«Politiet fikk melding kl. 14.26 om at et småfly har havarert under landing ved Gjølstad flyplass i Kongsvinger. Det var to personer ombord i flyet. Det er for tidlig å si noe om tilstanden til personene. Pårørende er ikke varslet i saken.

– Det er et lite enmotorsfly som har havarert under landing på en flystripe på 800 meter, 10 kilometer nord for Kongsvinger, sier stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt til NTB.

– Vi jobber nå med å få brakt personalia og tilstand på det rene, sier han videre.

Havarikommisjonen er blitt varslet. Teigen beskriver flyplassen som en «liten flyplass med liten aktivitet». Det er innført midlertidige luftvernrestriksjoner i en sirkel på 2,5 nautiske mil og 2500 meters høyde.

Uhellet har skjedd på Gjølstad flyplass, Kongsvinger, som ligger langs fylkesvei 210 på Brandval vestside.

