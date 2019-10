Småfly krasjet inn i hus - flere boliger i brann

Et fly av typen Cessna 414A har krasjet inn i et boligområde i Colonia i New Jersey.

LOS ANGELES (Nettavisen): Ingen på bakken skal ha blitt skadd da et småfly krasjet inn i et hus i et nabolag i Colonia i New Jersey tirsdag.

Boligen begynte og brenne, og minst en annen bygning stod også i flammer kort tid senere, skriver CBS New York.

Over 200 brannpersonell rykket til stedet og kjempet mot flammene.

- Det er veldig store flammer og veldig mye svart røyk som kommer fra brannen, sa en reporter fra NBC, som var på stedet.

Les også Stor brann truer tusenvis av hjem i Los Angeles - kjendiser måtte evakuere

Én person skal ha vært i flyet, opplyste ordfører John McCormac. Tilstanden til vedkommende er ikke kjent.

- Det var ingen hjemme i huset, noe som var veldig heldig. Det var en bil i oppkjørselsen, så alle trodde noen var hjemme, men det stemte ikke. De fikk det bekreftet av eieren, uttalte McCormac, ifølge CBS New York.

I FLAMMER: Et hus i New Jersey begynte å brenne etter at et fly krasjet inn i det. Foto: Facebook (@Michael Yonone)

En kvinne i et nabohus klarte å flykte fra stedet uten skader. Hendelsen skjedde rundt 11.00 lokal tid.

Et vitne sier han hørte et fly og det virket som det fløy lavt.

- Plutselig var det en stor eksplosjon, eller bare et stort smell. Det var høyere enn noen bilkrasj jeg noen gang har hørt, sa vitnet, ifølge NBC New York.

Etterforskere skal nå gå i gang med å finne ut hva som er årsaken til krasjet.