Smalt inn i skiltet - står bom fast i bakken

En lastebil kom seg ikke under skiltet ved Haugenkrysset i Skien sentrum. Det endte med bom stopp på stedet.

SKIEN (TA): Det var ved titiden, mandag formiddag at hendelsen fant sted.

Hadde krana hevet

Vitner forteller til TA at lastebilen kom kjørende med krana hevet og at denne ikke kom seg under skiltet som henger over veienbanen i Prinsessegata ved Minneparken i Skien.

Krana smalt inn i skiltet som har fått tydelige skader etter sammenstøtet. Skiltet har brukket og henger delvis ned i veibanen på stedet.

Ikke fremkommelig

Lastebilen skal nå stå fast i krysset og politiets operasjonsleder melder at det ikke er fremkommelig på stedet. Politiet er på plass og kranbil er bestilt.

