Smitte etter motefest i Oslo

Fredag fikk arrangementet smittevernkritikk - nå har en person testet positivt for koronaviruset.

Onsdag feiret 170 personer i Oslo motebransjen under Costume Awards 2020. Bydelsoverlege på St. Hanshaugen mente fredag at arrangøren brøt smittevernreglene.

Den store feiringen ble holdt i det gamle Deichmanske bibliotek i Oslo sentrum.

– På offentlige arrangementer er det nå 50 som er regelen. Det er noen uker siden den innstrammingen kom i Oslo kommune, så dette er et brudd på reglene, sa bydelsoverlege Ingunn Haakerud til VGs MinMote fredag.

Etter å ha sett bilder fra feiringen mener hun også at det var for liten avstand mellom deltakerne.

Nå er det altså påvist smitte på arrangementet.

– Vi fulgte strenge smittevernsregler under arrangementet og har derfor sendt ut beskjed i henhold til regelverket til alle deltagere og ansatte – om lag 200 personer til sammen, sier daglig leder i eventbyrået Nova Vista, Stig Ove Gulbrandsen i en pressemelding.

Nettavisen ble tipset tidligere denne uken om at eventet skal ha blitt stengt ned av bydelsoverlegen i Oslo torsdag kveld. Nettavisen var derimot i kontakt med de ansvarlige for arrangementet, som avkreftet at bydelsoverlegen var tilstede og forteller at festen aldri ble stengt ned.

Nettavisen har også vært i kontakt med en rekke kjendiser som var tilstede på festen som kunne fortelle at de dro tidlig hjem fra festen.

Nå ber eventbyrået deltakerne om å ha en lav terskel for å melde seg til testing:

– Smittesporingsteamet har opplyst om at det er en person som er påvist smittet, og at det ikke er noen stor grunn til å engste seg. I samråd med bydelsoverlegen på Frogner, er vi bedt om å oppfordre de som eventuelt får symptomer på korona til å holde seg hjemme og ha en lav terskel for å melde seg til testing. Vi er lei oss for dette, og håper at det går bra med den smittede personen og at ikke andre gjester eller ansatte er blitt smittet, sier Gulbrandsen.

Costume Awards gikk over to dager, og den smittede personen var bare til stede på arrangementet onsdag 14. oktober, står det i pressemeldingen.

I forbindelse med smittevernkritikken sa Costume-redaktør Kine B. Hatz til VG at deres intensjon var å gjennomføre arrangementet på en forsvarlig og trygg måte. Redaktøren sier videre at hun er overrasket over bydelsoverlegens tolkning av reglene.

– Det er utfordrende tider å arrangere noe i dag. I samarbeid med eventbyrået har vi hatt løpende kontakt med helsemyndighetene i forkant av arrangementet, og vi har vært trygge på at vi har gjort dette innenfor smittevernreglene, sier hun.