Smitte og solidaritet

Det nye ved koronasmitten er ikke epidemien i seg selv, men måten samfunnet møter den på.

15. juni 1575 døde to utlendinger i området rundt kirken San Marziale i Venezia. Det innledet det mest alvorlige utbruddet av pest på 1500-tallet.

Før epidemien var over hadde 50.000 mennesker dødd, rundt en tredel av byens innbyggere.

Dette var verken Venezias første, eller siste epidemi. Ei heller Europas, eller verdens. Den første vi kjenner er pesten i Athen rundt 430 år før kristus. Siden har smittsomme sykdommer med jevne mellomrom utslettet store deler av befolkningen i byer og land.

Få steder var mer utsatt for slikt enn handelsbyen Venezia, med sine mange båtanløp. Byen tok derfor tidlig grep for å hindre smitte, og ga oss gjennom det ord som "karantene"(av de 40 - quaranta - dagene tilreisende måtte vente før de fikk komme inn i byen) og "lasarett" (etter øya Lazzaretto der byen isolerte sine smittede).

Alt på 1400-tallet ble denne øya tatt i bruk for smittevern. Først bygget man om et eksisterende hospital for spedalske til isolat for de smittede, deretter bygget man Il lazzaretto nuevo, der man internerte de som satt i karantene.

Slik har verden stort sett taklet smitte siden; karantene for de som kunne være smittet, innesperring av de som var bekreftet smittet. Ingen har hatt verken økonomi eller vilje til å lukke stenge av hele samfunnet for å begrense spredningen. Før nå.

Dette er derfor det virkelig nye ved denne pandemien: ikke smitten som sådan, eller dens effekter (vi er ennå langt unna å miste 30 prosent av befolkningen), men måten vi som samfunn har møtt den på.

Forskjellen er i korte trekk at mens samfunnet tidligere la alle byrder ved å begrense smitten på de som var smittet, eller sto i fare for å bli smittet, fordeler vi nå belastingen på oss alle.

Dette er et forbilledlig uttrykk for samfunnssolidaritet, men det har også en pris. Både på økonomien, og for mennesker med andre typer sykdommer som nektes behandling nå. Og som pålegges en mye større belastning enn alle oss andre. Kanskje til og med mer enn de som er i smittefare.

Måten vi behandler denne epidemien på er ikke bare ny i forhold til 1700-tallet. Asiasyken i 1957 kostet anslagsvis to millioner menneskeliv på verdensbasis, Hong Kong-influensaen i 1968 ca. en million. De rammede samfunnene fortsatte stort sett å fungere som før under begge utbrudd.

Så hva er nytt? Antakelig har det noe med vårt forhold til døden å gjøre. Vi er de første generasjoner som aldri har opplevd massedød pga smitte.

Stordelen av de som levde i 1957 og 68 husket ennå tuberkulose, polio og andre sykdommer som hadde rammet samfunn og individer i deres levetid.

I dag er døden individualisert og privatisert på en helt annen måte. Vi dør av kreft og hjertesykdom, vi dør i trafikken og vi tar våre egne liv. Mesteparten av dette rammer individer og deres familier.

Kun på et teoretisk plan anse døden som et samfunnsproblem. Og da gjerne i form av hva man politisk kan gjøre for å redusere dødstallene. Nå er døden på en helt annen måte blitt kollektiv, og det er helt nytt for våre generasjoner.

Etter påske begynner land etter land å lempe på sine koronatiltak. Det er uunngåelig, om man skal unngå at kuren dreper flere enn smitten.

Men restriksjonene lempes ikke på for alle. De som er smittet eller står i fare for å bli smittet vil ennå være underlagt restriksjoner i lang tid. Dermed løfter vi på sett og vis vekten av alles skuldre igjen, og legger den på noen få.

Gradvis gjør vi dermed det vi alltid har gjort med epidemier; legger hovedansvaret for den videre utvikling av epidemien på de som er smittet, eller står i fare for å bli smittet.

Det er antakelig uunngåelig. Både fordi de negative effektene over tid blir for store, og fordi den tiden vi har vært inne i representerer et så kraftig unntak i smittebekjempelsens historie.

Det tjener oss til ære at vi valgte å gå den veien, men det var neppe bærekraftig over tid. Til det er antakelig samfunnssolidariteten for tynn, og vil bli slitt tynnere og tynnere ettersom tiden går og dødstallene ikke stiger.

Verden har kommet lang siden pesten rev Venezia i filler for snart 450 år siden. Vi har oppdaget både virus og bakterier, selv om vi ikke alltid forstår hvordan de oppfører seg.

Men noe ting har vi fremdeles felles; vår frykt for døden, vår hjelpeløshet i mangelen på motmidler. Og kanskje blir måten vi takler trusselen på mer lik den også. Etter hvert.