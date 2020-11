Smittefrykt i Se og Hør – alle ansatte sendt hjem

Fredag ettermiddag tikket det inn en dramatisk beskjed til alle ansatte hos mediegiganten Aller i Oslo.

Aller-huset på Hasle ved inngangen til Groruddalen er arbeidssted for et hundretalls ansatte i ulike publikasjoner, med Se og Hør og Dagbladet som to av flaggskipene.

Fredag ble det konstatert smitte i Se og Hør-redaksjonen. Dermed beordret ledelse alle ansatte hjem med umiddelbar virkning, skriver Avisa Oslo.

– Det var en litt dramatisk stemning på huset da. Alle ansatte fikk beskjeden om at fjerde etasje skulle tømmes, og vi spøkte galgenhumoristisk med at de ble evakuert, forteller en med daglig tilhold på stedet, til Avisa Oslo.

Lette symptomer

De ansatte returnerer på jobb mandag.

– Vi har smittevern på alvor og ba alle dra hjem til vi hadde avklart om flere var smittet. Gjennom helgen er det avklart at vedkommende ikke har hatt noen på jobb som nærkontakter, slik at faren for smittespredning er over. Mandag morgen er vi tilbake til normalen, men fremdeles med flere på hjemmekontor, sier sjefredaktør Ulf André Andersen til Avisa Oslo.

Medarbeideren som er smittet har bare lette smittesymptomer.

Søndag var det registrert 112 nye smittetilfeller i Oslo kommune – 39 færre enn gjennomsnittet den siste uken. Til sammen er 2254 personer bekreftet smittet av covid-19 de siste 14 dagene.

Forsiktig optimist

Det høye smittepresset er bakgrunnen for at strenge smitteverntiltakene i hovedstaden er besluttet videreført, i første omgang til 14. desember.

