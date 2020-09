Smittenedgangen i Bergen fortsetter

Det er registrert tolv nye koronasmittede i Bergen det siste døgnet. Dermed fortsetter nedgangen i smitten i byen.

Torsdag var det 13 nye smittede det siste døgnet.

- Dette kan være begynnelsen på en nedadgående trend, men vi må se an utviklingen i helgen før vi kan konkludere, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap) på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Deretter kom han med en advarsel til alle som muligens føler nedgangen kan bli en hvilepute.

- Det er viktig at vi ikke ser oss blind på enkelttallene. Vi må fortsette å følge smittevernreglene og holde avstand. Det bekymrer meg at politiet måtte rykke ut til tre forskjellige fester. Dette er ikke tiden for fest, sier Valhammer.

- Positivt

Byrådslederen mener man «forhåpentligvis nærmer seg målstreken», men at alle må holde hele veien ut.

De fleste av de smittede er i aldersgruppen 20 til 30.

På torsdag kunne Valhammer også komme med gode nyheter etter flere dager med et høyt snitt av nye koronasmittede.

- Dette er positivt, men det er viktig å merke seg at det alltid vil være daglige variasjoner. Det er derfor for tidlig å si om dette er starten på en nedadgående trend eller ikke. Vi er uansett glade for at antallet nye smittede i dag er lavere. Det gjør ikke minst at våre ansatte i dag får et lite pusterom, sa han.

Da refererte han til at tallet på nye koronasmittede «bare» var 13 fra onsdag til torsdag, og at det var langt under snittet den siste uken på 28 daglige smittede. Situasjonen er imidlertid fortsatt alvorlig, og på onsdag ble det bestemt at byrådet i Bergen etter råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) har valgt å forlenge koronatiltakene til og med tirsdag 22. september.