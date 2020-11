Smitteraten fortsetter å klatre i bydel Grorud

Grorud har ikke det høyeste smittetallet av Oslos bydeler, men ingen steder er smittetrykket høyere akkurat nå.

OSLO (Nettavisen): Smittetrenden i Oslos bydeler viser fortsatt økning i bydel Grorud, mens trenden har snudd blant annet i Bjerke og Stovner. I rene tall er det bydel Alna som registrert flest smittetilfeller i Oslo siden mars, og det er også Alna som har flest nye smittetilfeller de siste 14 dagene. Her er det registrert 275 nye smittetilfeller. Siden mars er tallet 1125.

Tallene fra Oslo kommune fredag morgen viser 155 nye smittetilfeller i Oslo siste døgn og 2428 siste 14 dager. Det er tegn til at Oslo har klart å bremse utviklingen, men denne uken har både statsminister Erna Solberg og Oslos byrådsleder Raymond Johansen understreket at det er for tidlig å senke skuldrene.

Torsdag kunngjorde byrådet i Oslo at tiltakene med sosial nedstenging forlenges til 14. desember.

Bydel Grorud har 216 nye smittetilfeller de siste 14 dagene. Det betyr en smitterate på topp i Oslo; 779,6 smittetilfeller per 100.000 innbyggere. Tilsvarende tall for bydel Bjerke er 667,2 (223), for Stovner 576,3 (192) og for Alna 552,2 (275).

Bydel Vestre Aker har det laveste smittetrykket i Oslo med 68 nye smittetilfeller de siste to ukene. Det tilsvarer en smitterate på 133,8 per 100.000 innbyggere.

