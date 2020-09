Smittetallene er like høye som i april - hvorfor har ikke regjeringen panikk?

Statistikken om nye smittede forteller ikke hele sannheten.

Hver dag kommer det nye tall på hvor mange som er meldt smittet av covid-19 til det som kalles MSIS.

Torsdagens tall viste at 163 nye var registrert det siste døgnet, noe som er det høyeste siden 3. april.

Forrige gang det var like høye smittetall, var skolene stengt og det var forbudt å reise på hytta.

Likevel var både helseminister Bent Høie og helsedirektør Bjørn Guldvog ganske avslappet da de holdt pressekonferanse onsdag ettermiddag. Høie mente vi hadde tatt et skritt tilbake fra det vippepunktet de opplevde å stå på for noen uker siden.

Det tallene ikke forteller

Årsaken er at dagens smittetall ikke kan sammenlignes de vi hadde tidligere i år.

I april var det nærmest umulig å få testet seg med mindre det var spesielt gode grunner til det. Det var også mindre smittesporing for å fange opp nærkontakter.

Dermed var det mange som var smittet i april som aldri fikk bekreftet covid-19.

I dag er målet å oppdage nær alle tilfeller, og de fleste få testet seg på dagen om du ønsker det. Dermed fanger man opp mange flere tilfeller, som tidligere ble oversett.

Før: 1 av 20. Nå: 1 av 120

3. april ble det ifølge tall fra Folkehelseinstiuttet gjennomført 3330 korona-tester i Norge, og 177 av disse var positive.

Det betyr at mer enn 1 av 20 tester var positive.

Mandag denne uke ble det gjennomført 17.523 tester, hvor 143 var positive.

Det betyr at færre enn 1 av 120 tester var positive.

Det gjør at FHI tror at R-tallet nå fortsatt er godt under 1, noe som betyr at pandemien er på tilbaketog.

FHI: - Vi oppdager flere tilfeller med mildt forløp

I sin siste ukesrapport omtaler Folkehelseinstituttet problemstillingen:

- Den samlede overvåkingen viser en stabil trend i smittetallene de siste to ukene, og fortsatt lav spredning av covid-19 i befolkningen. Smitte foregår i hovedsak i forbindelse med lokale utbrudd, men også blant personer smittet i utlandet, primært i land omfattet av karanteneplikten, skriver FHI.

- Til tross for lokale utbrudd og klynger ser vi ingen stigning i innleggelser i sykehus, innleggelser i intensivavdeling, eller covid-19 assosierte dødsfall. En forklaring er at smitten de siste ukene primært har forekommet hos yngre personer med lav risiko for alvorlig forløp. En annen forklaring kan være at den utstrakte testingen og smittesporingen gjør at vi oppdager flere tilfeller med et mildt forløp.

Tror 52.000 smittede aldri er oppdaget

Den lave testkapasiteten har konsekvenser. Ifølge Folkehelseinstiuttets egne beregninger fra mandag denne uken, er det rundt 63.000 personer som har blitt smittet av koronaviruset i Norge, og at 40.200 har fått symptomer.

Kun 17 prosent av de som FHI tror har blitt smittet i Norge, har ffaktisk ått påvist smitte.

Det betyr at Folkehelseinstiuttet tror at hele 52.000 personer i Norge aldri har fått påvist smitten.

FHI tror samtidig at de har best kontroll på smitten i hovedstaden: 1 av 4 smittede tror de er påvist i Oslo, mens 1 av 20 er påvist i Rogaland.

