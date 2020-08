Smittetallene for Norge viser at trenden har snudd

Ved midnatt viste smittetallene for Norge 9362 tilfeller så langt. Trenden er igjen økende.

På tre dager har smittetallene i Norge økt med 94 tilfeller. I uka som gikk ble det registrert 195 nye tilfeller, det høyeste uketallet siden begynnelsen av mai.

Ved midnatt natt til onsdag er det registrert 9362 smittetilfeller i Norge.

- Jeg er bekymret

- Vi ser en betydelig økning i antall personer i karantene, og vi ser en viss økning i antall smittede de siste ukene. Jeg er bekymret for det, uttalte helsedirektør Bjørn Guldvog på en pressekonferanse 31. juli.

Han sa da at myndighetene har forventet dette, men understreket betydningen av at smittevernrådene følges i tida framover.

Guldvog uttrykker også bekymring for at andelen unge voksne nå utgjør en større andel av de smittede.

- Ingenting tyder på at pandemien er på retur, snarere tvert imot, har helsedirektøren understreket om den globale situasjonen, der antallet smittetilfeller nå har passert 18,5 millioner og antall rapporterte dødsfall er 700.683.

Han har oppfordret alle som bor bynært til å velge hjemmekontor og unngå å være tett på mennesker på trikk, tog og t-bane.

Les også: Helsedirektøren: – Sannsynlig med hjemmekontor ut året

Oppdaterte tall fra Folkehelseinstituttet viser 195 nye smittetilfeller i uke 31, det høyeste uketallet siden uke 19, fra 4. til 10. mai. Det viser oversikten over daglig antall meldte tilfeller i Norge fra epidemiens start. Tilfellene er registrert etter dato for når prøve ble tatt. Det er 1-2 dagers forsinkelse i tiden fra diagnose til registrering i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Diagrammet fra Folkehelseinstituttet viser antallet nye smittetilfeller meldt per uke (blå søyler) og kumulativt eller totalt antall (grønn kurve). Foto: (Folkehelseinstituttet)

28 nye smittetilfeller siste døgn

Folkehelseinstituttets tall mandag viste 9268 bekreftede smittetilfeller så langt. Tirsdag var tallet 9334. Ved midnatt natt til onsdag er det registrert 9362 smittetilfeller, en økning på 28 på et døgn og 94 på tre dager. Antallet registrerte dødsfall knyttet til koronaviruset er fortsatt 256.

En beregning VG beregninger viser at trenden er stigende for første gangen siden 3. april, og den har vært flat siden 14. mai.

De siste tallene fra det europeiske smittevernbyrået ECDC viser at 14-dagers insidensen i Norge (smittetilfeller per 100.000 innbyggere over 14 dager) er 4,5. Tilsvarende tall for Finland er 2,3, i Danmark er tallet 12,6, på Island 21,3 og i Sverige 29,0.

INFOGRAFIKK: Koronaviruset i Norge

Helsedirektoratets tall for innlagte koronapasienter viste 14 mandag, det høyeste tallet siden 3. juli.

Det var elleve flere enn før helgen. Én pasient får respiratorbehandling.

Tirsdag var antallet koronapasienter 12, fortsatt med én i respirator.

Antallet nye bekreftede smittetilfeller per dag for Norge med 60 nye smittetilfeller 4. august som foreløpig siste notering, viser at vi må tilbake til 30. april for å finne et like høyt tall (62). Diagrammet er hentet fra Oxford-baserte Our World in Data. Foto: (Our World in Data)

Klikk her for å se diagram over innlagte koronapasienter og andelen respiratorpasienter.