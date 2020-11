Smittetallene i Oslo flater ut - denne bydelen skiller seg ut

- Farten på økningen har avtatt, men smittetallet for Oslo er fortsatt for høyt, sier helsebyråd Robert Steen. I en av Oslos bydeler peker pilene fortsatt bratt oppover.

GRORUD OG ULLERN, OSLO (Nettavisen): - Skal jeg spraye hendene dine? spør Jeanine Mathisen idet vi ankommer Grorud senter. Hun er kjøpesenter-vert og står klar med antibac ved inngangen.

Folk stopper og tar imot en dusj, og de fleste, 78 prosent ifølge Nettavisens lille opptelling av 55 tilfeldig forbipasserende, bruker også munnbind inne på senteret. De vi møter er fullstendig klar over at bydelen rangerer blant de øverste når det gjelder smittetrykket i Oslo. Antallet nye smittetilfeller ser heller ikke ut til å bremse her. Her skiller bydel Grorud seg ut fra de fleste andre bydelene nå.

Når Nettavisen spør folk i bydelen hvorfor Grorud ligger så høyt på koronastatistikken, får vi ulike svar. Noen tror det har med trangboddhet og mange under ett tak å gjøre, andre peker på reisevaner, hvordan folk jobber eller på at informasjonen om smittevern kanskje ikke har nådd godt nok ut til alle med et annet morsmål enn norsk. Inntrykket når vi spør er at folk flest er flinke til å passe på og følge regler om avstand og bruk av munnbind.

- Nå ser jeg til og med folk gå med munnbind i oppgangen, sier en eldre kvinne fra Kalbakken.

På Joker-butikken på Kalbakken sitter de med munnbind i kassa, antibac står ved inngangen og de fleste kundene har også munnbind, selv om det ikke er trangt om plassen når vi er der.

- Vi minner kundene på munnbind og avstand. På søndager har vi kundevert som står i døra og passer på at det bare kommer inn åtte kunder av gangen, sier innehaveren, Jabran, til Nettavisen.

En times kollektivreise mot vest, på kjøpesenteret CC Vest i bydel Ullern, er det også verter som passer på at smittevernreglene følges. Her viser Nettavisens opptelling (58 kunder) at hele 95 prosent bruker munnbind på senteret.

Video: Bydel Ullern har et lavt smittetrykk sammenlignet med de andre.

Store forskjeller mellom bydelene

Vår uhøytidelige opptelling øst og vest i Oslo beviser selvsagt ingenting om holdninger til smittevern, men det er store forskjeller mellom bydelene. I bydel Ullern har de det laveste antallet smittetilfeller av bydelene i hele perioden siden mars - 353. Tilsvarende tall for Grorud er 565, mens det er Alna som har det høyeste tallet samlet, 1069.

Tirsdagens tall viser at fire bydeler i Groruddalen i Oslo - Bjerke, Grorud, Stovner og Alna - fortsetter å ha det høyeste smittetrykket i hovedstaden, men økningen generelt viser tegn til å bremse noe. I bydel Grorud derimot synes smitteraten å være jevnt økende, viser de siste koronatallene fra Oslo kommune.

- Flere utbrudd gir utslag

- Den siste tiden har vi sett høye smittetall i bydel Bjerke. Det skyldes flere utbrudd som får store utslag på bydelens smittetall. Det er utbrudd ved Årvoll omsorg og Krigsskolen og tilfeller med smitte på skolene i bydelen, som har ført til at mange klasser er i karantene, sier helsebyråd Robert Steen til Nettavisen.

Om bydel Grorud, som er bydelen i Oslo med nest høyest smittetrykk, peker Steen på et større utbrudd på en enkelt skole som én forklaring:

- I Grorud har det vært utbrudd på en skole med 42 smittede, og det er nok hovedårsak til høy andel pr 100.000 siste 14 dager. Dette er en liten bydel i Oslo-sammenheng med 27.000 innbyggere, sier han.

Han peker på at flere bydeler har mange enkelttilfeller på skolene, samt smitte i husstander.

Helsebyråden sier bydelene jobber godt med smitteoppsporing, testing og det å sette folk i karantene og isolasjon.

- Ser en viss effekt av tiltakene

- Min oppfordring til folk og virksomheter er å være nøye med å følge de reglene som gjelder nå og teste seg hvis de tror de kan være smittet. Da vil vi få ned smitten, og kan åpne mer av samfunnet igjen. Vi har klart det før, og vi skal klare det igjen, sier han.

- Hvordan skal vi tolke de siste smittetallene for Oslo og utviklingen de siste 14 dagene? Hva er positivt og hva er bekymringsfullt?

- Vi ser allerede nå en viss effekt av tiltakene. I uke 47 er det registrert 1265 nye smittende. I uke 46 var ukestallet 1197. Den prosentvise økningen fra uke 46 til 47 var 5,7 prosent. Det er en lavere økning enn ukene før. Så derfor kan en si at «farten» på økningen i smittetallene har slakket noe ned, enn ukene tidligere.

Steen sier han har tro på at det nå går riktig vei, men at det er for tidlig å slappe av:

- Jeg er forsiktig optimistisk, men smittetallet et fortsatt høyt. Det er for tidlig å senke skuldrene nå. Det er fortsatt mye smitte og mange av dem vi tester får påvist korona.

2422 smittede på 14 dager

Koronatallene for Oslo kommune tirsdag viste 164 smittede siste døgn. Snittet den siste uken er 176 smittede per dag. På 14 dager er det registrert 2422 nye smittetilfeller.

Antall smittede siste døgn er 15 flere enn dagen før. Samme dag forrige uke ble det registrert 198 smittetilfeller.

Det er fremdeles flest i aldersgruppen 20 til 29 år som blir smittet, der antallet de siste 14 dagene er 547.

Bydelene Bjerke og Grorud har altså det høyeste smittetrykket. I bydel Bjerke er det registrert 245 nye tilfeller de siste to ukene, som tilsvarer 733,1 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

På nivå med Tsjekkia, Ungarn og Bulgaria

I bydel Grorud er det registrert 193 nye tilfeller de siste to ukene, som tilsvarer 696,6 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

Tallene fra Bjerke og Grorud er på nivå med smittetrykket i land som Tsjekkia, Ungarn og Bulgaria nå, viser tall fra det europeiske smittevernbyrået ECDC.

I bydel Bjerke har smitteraten flatet noe ut de siste dagene etter en foreløpig topp på 769 før helga. I bydel Grorud synes økningen å fortsette. Fredag var smitteraten 620,8. Nå er den altså opp 75,8.

Vestre Aker - lavest i Oslo

Bydel Vestre Aker har det laveste smittetrykket i Oslo med 71 nye smittetilfeller de siste to ukene. Det tilsvarer et smittetrykk på 141,6 per 100.000 innbyggere. De siste 14 dagene er det registrert 71 nye smittetilfeller i bydelen. På nest beste plass kommer bydel Ullern med 60 nye smittetilfeller, noe som tilsvarer 173,6 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

Infografikk: Se tall fra Oslos koronastatistikk.

