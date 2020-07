Smittetallene øker i deler av Europa: - Under overflaten skjer det store bevegelser

En ny smittebølge i Kroatia og flere andre europeiske land skaper bekymring.

OSLO (Nettavisen): I forhold til befolkningsstørrelse rapporterte Portugal og Bulgaria om flest smittetilfeller med covid-19 siste uke, etter Sverige. Mange land i Øst-Europa, som Kroatia, Romania, og Bulgaria, rapporterer nå en økning av tilfeller.

Utviklingen skaper bekymring:

- Vi ser nye utbrudd i land som tidligere har trykket ned smittespredningen, uttalte generaldirektør Johan Carlson på Folkhälsomyndighetens pressekonferanse i Sverige torsdag.

- Bevegelser under overflaten

I Sverige peker pilene nå i riktig retning, tross fortsatt høyt antall smittede. Nå advarer lederen for svenske helsemyndigheter om det som skjer i noen land rundt i Europa, blant annet på Balkan.

- Europa har tilsynelatende stabile tall, men under overflaten skjer det store bevegelser, og vi må regne med at pandemien gjør entré fra nye kanter, uttalte Carlson.

BRATT ØKNING: Smittetall samlet inn av Oxford-baserte Our World in Data viser utviklingen i Kroatia, her vist som glidende 7-dagers gjennomsnitt av bekreftede covid-19-tilfeller. Foto: (Our World in Data)

OECD bekymret for Kroatia

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) uttrykker i en rapport fra 15. juli sterk bekymring for Kroatia og den andre bølgen med koronaspredning som nå rammer landet.

- Siden midten av juni har landet sett en skarp økning i nye smittetilfeller, i størrelsesorden 100 per dag. Tidligere var det antatt at situasjonen var under full kontroll med ingen nye tilfeller rapportert over flere uker. Det er foreløpig ikke kjent om myndighetene vil innføre nye nedstengningstiltak, tatt i betraktning av turismens vitale betydning for landet, skriver OECD.

Klikk her for å se full infografikk med Europa-tall (EU/EØS, Sveits og Storbritannia unntatt Norden) med samlede tall og tall for uke 28.

UKE 28: Tabellen viser tall for rapporterte smittetilfeller og dødsfall i uke 28 og tall for smittede per 100.000 den uken i EU/EØS-området, Sveits og Storbritannia, men ikke Norden. Tallene er hentet fra FHIs ukesrapport. Foto: (Nettavisen)

Russland, Aserbajdsjan og Sverige

Av alle de europeiske landene var det Russland, Aserbajdsjan og Sverige som rapporterte flest antall tilfeller i forhold til befolkningsstørrelse i uke 28, viser Folkehelseinstituttets siste rapport.

Russland og Aserbajdsjan rapporterte lignende antall som forrige uke, Sverige rapporterte nedgang i tilfeller.

Globalt er Nord og Sør-Amerika fortsatt episenter av covid-19 epidemien. USA rapporterer om en økning, med flere enn 50.000 tilfeller daglig i uke 28. De fleste statene i USA viste en økning i tilfeller. Antall tilfeller i Asia og Afrika øker fortsatt. I uke 28 rapporterte India 21 prosent flere tilfeller og Sør-Afrika 36 prosent flere tilfeller enn i uke 27. Australia rapporterte nesten en dobling av antall tilfeller; 763 tilfeller i uke 27 og 1 348 i uke 28, ifølge FHI.