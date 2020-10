Smittetilfellene raser inn - kan være spikeren i kista for tur til Sverige

Siden torsdag har 24 personer i Värmland fått påvist koronaviruset - nå ligger länet godt over norskegrensa.

Det meldes om stadig flere smittetilfeller i Värmland, og nå henger svensketurene i en tynn, rød tråd, skriver Glomdalen.

En eventuell rødlisting av grenseregionen kan bli offentliggjort allerede på en pressekonferanse med ledende startsråder tirsdag formiddag.

Siden torsdag i forrige uke har hele 24 personer blitt bekreftet smittet av covid-19. Fire personer ble bekreftet smittede på fredag, 13 personer på lørdag og sju personer på søndag, viser tall fra Region Värmland, ifølge Glomdalen.



Ifølge beregninger gjort av SVT Nyheter Värmland lå Värmland over den norske grensen allerede i går - med 21 tilfeller per 100.000 innbyggere. Når ytterligere sju personer ble bekreftet smittede søndag, kan det spøke for svensketurene.

– Økningen av antall tilfeller gjennom fredag, lørdag og søndag gjør at Värmland nå ligger et godt stykke over den grensa som Norge forholder seg til når de rødlister regioner. De siste to ukene har Värmland hatt drøyt 25 tilfeller per 100.000 innbyggere og Norges grense går ved 20 tilfeller per 100.000 innbyggere, skriver SVT Nyheter Värmland.

