Smittetrykket er nesten seks ganger så høyt det ene stedet - hvor må du i karantene for å reise?

- Forstår at noen tiltak kan være ulogiske, sier FHI-topp.

Fra lørdag kommer stort sett hele Europa-kartet til å bli tegnet rødt, når reise til en rekke nye land og skandinaviske regioner vil påføre karanteneplikt.

Det inkluderer den populære svenske regionen Värmland, der både mange nordmenn har hytte, og som har populære grensehandelsområder som Charlottenberg og Töcksfors. Der er smittetrykket økt til 25 tilfeller per 100.000 innbyggere.

- FHI anbefaler å innføre innreisekarantene for Kypros, Liechtenstein og Latvia når regjeringen skal beslutte hvilke EU-, EØS- og Schengen-land som bør bli omfattet av dette denne uka. Dermed ligger det an til at hele Europa utenfor Norden blir rødt, meldte FHI tirsdag.

Fra helgen tegner Regjeringen stort sett hele Europa-kartet rødt, med unntak av Finland og et par svenske regioner.

Regjeringen fulgte som vanlig rådene, og dermed er det bare folk i Troms og Finnmark som har en enkel vei til karantenefri utenlandsreise fremover.

Store deler av Norge er også rødt

Ifølge den siste ukesrapporten fra Folkehelseinstiuttet har Norge som helhet et smittetrykk på 29,4 tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Det er mer enn nettopp Värmland som nå blir farget rødt.

Det er derimot stor forskjell mellom fylkene: Det er sju fylker som har et smittetrykk over 20:

Oslo: 90,7

Vestland: 34,6

Rogaland: 24,2

Møre og Romsdal: 23,0

Viken: 23,0

Agder: 21,8

Innlandet: 21,3

Verst er det i Oslo, men også i hovedstaden er det svært stor forskjell mellom bydelene: Smittetrykket i Oslos bydeler varierer mellom 16 og 144.

Smittetrykk per 7. oktober.

Reise mellom disse fylkene og bydelene foregår helt uten karanteneplikt.

Du må i karantene ved 25 - slipper på 144

Til tross for at smittetrykket i Norge har økt betydelig, og nå i større grad ligner på våre naboland, står myndighetene på det samme karanteneregelverket som ble laget for å hindre importsmitte.

Det betyr at den svenske regionen Värmland vil få innført karanteneplikt fra helgen med et smittetrykk på 25 smittede per 100.000 innbyggere, men at reiser til områder med høyere smittetrykk innenlands ikke medfører karanteneplikt.

- Mange kan synes reglene er ulogiske når smittepresset er like stort i deler av Norge som i utlandet, skriver FHI i sin nye risikorapport.

Er man bosatt i Vestre Aker i Oslo, med smittetrykk på 16, og velger å reise på jobb eller handling i sentrum med et smittetrykk på 144, slipper man karantene.

Reiser man derimot på en handletur til Töcksfors eller Charlottenberg i Värmland, med smittetrykk som er vesentlig lavere, må man derimot i karantene.

Bor man i Groruddalen med smittetrykk over 100, og reiser til et området i utlandet med mindre smitte enn der man bor, er det likevel på vei inn i Norge karanteneplikten slår inn.

- Følger de kriteriene som er satt

Overlege Preben Aavitsland i FHI sier til Nettavisen at de følger de kriteriene som Regjeringen har satt for innreisekarantene:

- Jeg forstår at noen tiltak kan virke ulogiske. Reiserestriksjoner mellom områder i Norge kan nok ha noe smitteverneffekt, men de vil også ha stor tiltaksbyrde. Bare tenk på varetransport og folk som pendler til jobb eller skole, sier Aavitsland.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Tor Erik Schrøder (NTB)

- Det foregår nå en drøfting av hvordan Norge og andre land skal håndtere reiserestriksjoner framover, sier han.

EU er i ferd med å innføre et felles europeisk regelverk, med tre nivåer: Grønt (opp til 25), oransje (opp til 50) og rødt (over 50).

- Må unngå importsmitte

Denne uken gikk Verdens helseorganisasjon ut og advarte mot apati mot koronatiltak i hele Europa, og understreket viktigheten av gode tiltak som borgerne forsto og ønsket å følge.

I sin siste risikovurdering skriver FHI også følgende:

«Etterlevelsen bedres trolig når det er samsvar mellom trusselbildet og de tiltakene lokalt og nasjonalt framfor strenge restriksjoner som mange steder kan oppleves som uforholdsmessige.»

De legger til: «Alternativer til innreisekarantene bør utredes.»

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet mener likevel at importsmitte er viktig å unngå, selv om smitterisikoen i utlandet kan være lavere enn der man selv bor.

- For å beholde kontroll på smittespredningen må vi unngå importsmitte. Innreisekarantene er et tiltak som har en klar smittevernmedisinskfaglig begrunnelse og som vi mener er nødvendig og logisk.

- Det er viktig å skille mellom reiser innenlands og utenlands. Å innføre restriksjoner på innenlandsreiser i Norge er betydelig mer inngripende, og skaper større utfordringer med tanke på å opprettholde samfunnskritiske funksjoner og næringsliv. Vi mener heller ikke at det er nødvendig nå.