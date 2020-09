Smittetrykket i Norge har økt til 28,4

Helseminister Bent Høie ber kommunene forberede seg på flere lokale utbrudd.

Norge har nå 28,4 koronasmittede per 100.000 innbyggere, viser ferske tall fra EU-byrået ECDC.

På en snau måned, har insidenstallene for Norge økt fra 12, viser Nettavisens sammenligning av tallene fra det europeiske smittevernbyrået ECDC.

Tallet er det høyeste siden 18. april, skriver VG.

Helseminister Bent Høie ber alle kommuner forberede seg på lokale utbrudd.

Insidenstallene gir en pekepinn om hvordan smittetrykket er i det enkelte land. Norge har selv satt en grense på 20 smittetilfeller per 100.000 innbyggere for å fjerne land på den røde listen for reiseråd.

Regjeringen holder pressekonferanse om koronasituasjonen kl. 14.30. Du kan følge pressekonferansen direkte i videovinduet her.

Bergen er en av kommunene som nå står midt i et lokalt utbrudd.

Det er registrert 25 nye koronasmittetilfeller i Bergen siden mandag. Det er sju færre enn dagen før.

- Dette er isolert sett noe lavere enn vi har sett den siste uken. Det er likevel for tidlig å se om det er noen nedadgående trend, sa byrådsleder Roger Valhammer (Ap) på en pressekonferanse tirsdag.

Høie: Ber kommunene forberede seg

- Kommuner som har lav smitte bør bruke tiden godt, sa helseminister Høie på pressekonferansen.

- Samarbeidet mellom kommuneledelse og kommunelege må være tett og godt. Lange kommandolinjer og byråkrati fungerer dårlig, sa han videre.

- Det er viktig at de som har erfaring nå lærer av de som ikke har erfaring, rådet Høie og sammenlignet med brannøvelser.

Innfører ekstra omsorgsdager

Regjeringen innfører ekstra omsorgsdager ved lokale utbrudd når skoler og barnehager må stenge.

SER DU FORSKJELLEN? På en snau måned har Norge gått fra insidens-tall på 12 smittetilfeller per 100.000 innbyggere til 28,4. Foto: (Nettavisen)

Nå kan Norge bli farget rødt av land som Estland, Litauen og Latvia, som alle fraråder reiser til land som har flere enn 25 smittetilfeller per 100.000 innbyggere totalt siste 14 dager.

Se tabell med ECDC-tall for 15. september og 17. august.

Landene bruker tallene fra ECDC når de skal vurdere sine reiseråd. Dersom smittetrykket holder seg så høyt, står Norge derfor i stor fare for å bli farget rødt neste gang landene oppdaterer sine råd.

Nordmenn som reiser til de baltiske landene, må allerede i karantene når de ankommer.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Heidi Schei Lilleås

Les også: De siste koronatallene fra Sverige tirsdag 15. september