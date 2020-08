Smitteutbrudd etter fester i Oslo vest: Minst tre er smittet og rundt 50 personer er satt i karantene

Kommunen jobber på spreng med å kartlegge hele omfanget.

Rundt 50 personer i 20-årsalderen er satt i karantene etter tre private fester på Oslo vest i slutten av forrige uke. Så langt er tre personer smittet med koronaviruset.

Det bekrefter smittevernsoverlegen i Oslo, Frode Hagen, til Nettavisen.

Smitteoppsporingsteamet i bydel Vestre Aker jobber nå iherdig med å kartlegge omfanget og for å kontakte alle de som har vært i kontakt med de tre som så langt er bekreftet smittet.

- De første personene ble ble testet på mandag etter å ha fått symptomer. Nå pågår det detektivarbeid for å få kartlagt hele omfanget, sier smittevernsoverlegen til Nettavisen.

De tre festene ble arrangert over flere dager, og alle festene har sammenheng med hverandre.

SMITTEUTBRUDD: Smittevernoverlege i Oslo, Frode Hagen, bekrefter smitteutbruddet på Oslo vest. Foto: Lars Bryne (Laagendalsposten)

Foreløpig 50 nærkontakter

Flere titalls unge personer skal ha vært på disse festene, og mange har deltatt på flere av dem.

Smitteoppsporingsteamet i Oslo vest-bydelen har så langt sporet opp rundt 50 nærkontakter av de tre som foreløpig er bekreftet smittet, men tallene kan endre seg etterhvert som jobben med kartleggingen fortsetter.

Alle nærkontaktene skal testes for koronaviruset, opplyser smittevernsoverlegen i den aktuelle bydelen.

Prøvene blir tatt fortløpende og vil foregå på steder i nærheten av der de aktuelle personene bor. Smittevernsoverlegen sier det nå går kort tid fra når prøvene blir tatt og til prøvesvarene foreligger. Onsdag kveld er altså tre personer så langt bekreftet smittet.

Ifølge FHIs hjemmeside defineres disse personene som «andre nærkontakter», siden de ikke er hustandsmedlemmer eller tilsvarende. Det betyr at disse 50 nærkontaktene skal testes på dag tre og dag sju. De kan ikke gå på skole eller jobb til første test er negativ, og de er i karantene på fritiden til andre test er negativ. De skal likevel følges opp i 10 dager, opplyser FHI.

Ber festdeltagere følge smittevernsregler

Smittevernsoverlege Frode Hagen understreker at deltagere på fester eller samlinger generelt må overholde de gjeldene smittevernsreglene. Han vil dog ikke gå nærmere inn på om hvorvidt reglene ble overholdt eller ikke på de aktuelle festene.

Flere lokale utbrudd

Tidligere onsdag kveld meldte lokalavisen Setesdølen om at flere titalls personer er satt i karantene på konfrmantleir på Evjetun i Agder etter at en av deltakerne har fått symptom på koronaviruset etter en ferie i Spania. Alle er satt i karantene til det foreligget et prøvesvar.

Dette kommer i kjølvannet av flere lokale utbrudd her til lands de siste ukene. Etter en bryllupsfeiring i Sarpsborg midten av juli bekreftet Moss kommune senere at 18 personer fra Moss hadde fått påvist covid-19. I Sveio kommune hadde 16 personer fått påvist koronasmitte i starten av august og etter Hurtigruten-utbruddet er i alt 53 personer bekreftet smittet.

- Det er egentlig noe vi kunne ventet alt før sommeren, sa helsedirektør Bjørn Guldvog i en pressekonferanse forrige uke, om de lokale utbruddene i Moss, Trondheim, Sveio

- Det er ikke alarmerende i seg selv, men vi er i en situasjon der det er ekstremt viktig at vi kan håndtere utbruddene løpende, slik at man ikke får noen nasjonal spredning, la han til.