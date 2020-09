Smitteutbrudd i Råde etter privat selskap

Råde kommune opplyser at det er oppdaget tolv smittetilfeller som kan føres tilbake til et privat selskap i kommunen. Smittetilfellene omfatter fem kommuner.

Det bekrefter Råde kommune, ifølge Gjengangeren.

Kommunen opplyser at de fire andre kommunene som har fått påvist tilfeller av koronasmitte i denne klyngen, er Fredrikstad, Moss, Horten og Asker.

– Kommuneoverlegen i Råde kommune har god dialog med arrangør av selskapet og med kommuneoverlegene i de berørte kommunene. De samarbeider med Folkehelseinstituttet i smittesporingsarbeidet, heter det i en pressemelding fra kommunen.

Avisa Gjengangeren skriver at de har grunn til å tro at smittesporingen peker i retning av et bryllup i Råde som årsak til utbruddet.

I alt var det 14 personer fra Horten til stede i bryllupet. Tre av dem ble altså smittet, mens de øvrige elleve har testet negativt.

Samtlige identifiserte nærpersoner har også gjennomgått testen, uten at det er avdekket ytterligere smitte, skriver avisa.