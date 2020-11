Smitteutbrudd i Våler og Åsnes: Stenger skoler

Våler og Åsnes i Innlandet står midt i et smitteutbrudd etter at over 50 har testet positivt for korona. Nå stenger flere av skolene i kommunen.

82 nærkontakter av to koronasmittede personer er testet for viruset. Av disse har 53 fått påvist korona. I tillegg er ytterligere sju personer smittet fra en annen kilde, opplyste kommuneoverlege Rune Davidsen på kommunenes felles pressekonferanse mandag kveld.

– Vi jobber steinhardt med å avdekke nærkontakter, og vi har et smittesporingsteam som jobber døgnet rundt, understrekte Davidsen.

Stenger skoler

Nå innføres det en rekke tiltak for å få bukt med spredningen, opplyste kommuneoverlege i Åsnes og Solør, Jorun Slettli.

Blant annet skal flere skoler nå i karantene i ti dager. Dette gjelder Vålbyen skole og Våler ungdomsskole i Våler, samt Sønsterud skole i Åsnes kommune. På Åsnes ungdomsskole er 8. trinn i karantene i ti dager.

– Flisa og Jara skole drifter i rød beredskap i ti dager, sa Slettli.

Undervisning i kulturskolen blir flyttet til digitale plattformer.

Slettli opplyste at det også er bekreftet smitte hos to videregående elever i Åsnes, men at ingen trinn foreløpig settes i karantene.

– Smittesporing rundt disse pågår, men vi håper å ikke måtte ta ut hele trinn, sa hun.

Ola Cato Lie, ordfører i Våler, og Kari Heggelund, ordfører i Åsnes under pressekonferansen om smitteutbruddet i Åsnes og Våler kommune i Innlandet. Flere skoler må stenge, og sykehjemmene kan ikke ta imot besøkende. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Barnehager åpne

Når det gjelder barnehager, holder disse åpent som normalt. Én privat barnehage har likevel valgt å stenge på eget initiativ.

– Øvrige barnehager står på gult nivå, men det kan bli aktuelt med rødt. Vi ber barnehagene forberede seg, sa Slettli.

Også kulturaktiviteter og barneidretten holder stengt.

– Barneidretten i Våler og Åsnes holder stengt fra 2. november og i ti dager, sa kommuneoverlegen.

Sykehjem og hjemmetjeneste

Det blir også innført nye regler for ansatte og beboere på sykehjem.

– Til vi har bedre oversikt, har vi besluttet at sykehjemmene er stengt for besøkende i to dager. Og sykehjemmene drifter etter rødt nivå, sa Slettli.

Hun la til at ansatte på sykehjem og i hjemmetjenesten nå må følge strengere retningslinjer når det gjelder bruk av personlig smittevernutstyr.

Ved nær kontakt med brukere, må ansatte i hjemmetjenesten nå også benytte både hansker og visir.

– Vi er små kommuner. Hvis vi får mange i karantene av de ansatte i hjemmetjenesten, blir det veldig sårbart, sier Slettli.

