Smittevern-app = personovervåking?

I løpet av ett døgn har 700.000 nordmenn lasta ned en såkalt smittevern-app. Hvor fornuftig er det? Er DU klar for å være overvåka 24/7?

Skeptikerne snakker om «kinesiske tilstander», mens andre kommer drassende med skrekk-scenariet George Orwell for et halvt århundre siden skisserte i «1984». Vel – tilstandene i «1984» har vi for lengst passert. De som vil se hva du holder på med, de ser. Og vi veit ikke alltid hvem «kikkerne» er.

Personlig har jeg for lengst tatt konsekvensen. Jeg er innforstått med at alt jeg foretar meg på internett blir observert. «Storebror ser deg», er hundre prosent sikkert i overensstemmelse med virkeligheten.

Så hva er problemet med smittevern-appen? Helseminister Høye sier jo at det ikke dreier seg om å overvåke enkeltpersoner – bare hvordan «folket som helhet» beveger seg. Og alle opplysninger «krypteres». Jeg mistror ikke hans intensjoner. Men fester jeg lit til hans forsikringer om at «ingen enkeltpersoner overvåkes»? Nei.

Astrid Randen i «Politisk kvarter» spør hvor mange som har tilgang til «krypteringsnøkkelen» - altså den som åpner alle opplysningene ned på person-nivå? Helseministeren veit ikke, men antar «kanskje en eller to».

Dette står, slik jeg ser det, ikke til troende. Hvis Høie skulle ha rett, må det være lov å spørre: Har ikke disse «en eller to» i hvert fall «en eller to» vikarer? I nødsfall, hvis en av dem skulle falle fra? Får ikke visepresident Mike Spence tilgang til atomknappen, hvis president Donald Trump settes ut av spill?

Og er det noen som har hørt om hackerne, som alltid ligger et hestehode foran i racet? Stikkord: Chelsea Manning, Julian Assange, Wikileaks.

Jeg tror som sagt at Bent Høie har de beste intensjoner. Men han behøver ikke forsøke å bløffe oss med at dette aldri vil «gå ned på personnivå». Vi veit at det ikke er sant. Noen sitter nemlig på krypteringsnøkkelen.