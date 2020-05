Smittevernekspert om smitteverndrakt på fly: - Dette er ikke så dumt

Kabinansatte hos Qatar Airways må bruke smitteverndrakt om bord på flyene.

Flyselskaper over hele verden innfører smitteverntiltak om bord på flygninger som følge av koronapandemien. SAS har for eksempel innført munnbindpåbud for alle sine reisende.

Men de færreste har gått så langt at de utstyrer sine kabinansatte med smitteverndrakter, eller såkalte hazmat-drakter. Nå opplyser imidlertid flyselskapet Qatar Airways i en pressemelding at deres kabinansatte skal utstyres med vernedrakt, vernebriller, hansker og munnbind om bord på flygninger.

I tillegg må samtlige passasjerer ha på seg ansiktsmasker under hele flygningen.

Begrense spredningen

«Hos Qatar Airways har vi innført disse ekstra sikkerhetstiltakene på våre flygninger for å ivareta helsen og velferden til våre reisende og kabinansatte, og for å begrense spredningen av koronaviruset,» sier Akbar Al Baker ved Qatar Airways i en uttalelse.

«Som flyselskap ønsker vi å ha en høy standard på hygiene som mulig, for å forsikre oss om at vi kan fly folk trygt hjem i denne perioden, og tilby enda høyere forsikring om at sikkerhet er vår første prioritet,» lyder uttalelsen.

Det blir også utplassert flasker med desinfiserende middel om bord på flyene, som kan benyttes av både reisende og kabinansatte.

- Dette er ikke så dumt

Smittevernekspert sier det kan være hensiktsmessig med smitteverndrakt for kabinansatte.

- At Qatar Airways innfører nå smitteverndrakt for sine ansatte om bord på fly, er ikke så dumt. Det må ikke nødvendigvis være en hazmatdress, men å bytte i hvert fall det ytterste laget med klær etter hver flying er fornuftig for å minimere krysskontaminasjon. Flypersonale som jobber på flere fly per dag burde gjøre det, selv om risikoen ikke er stor. Men viktigst er munnbind for alle i fly, sier førsteamanuensis i mikrobiologi og smittevern ved Universitetet i Sørøst-Norge, Jörn Klein, til Nettavisen.

- Å bruke munnbind i det offentlige liv kan bidra til å bremse spredningen av covid-19 i befolkningen og beskytte høyrisikogrupper mot infeksjoner. Dette gjelder særlig situasjoner der flere mennesker møtes i lukkede rom og avstanden på minst 1,5 meter til andre mennesker ikke kan opprettholdes – og denne situasjon er jo ekstrem i et fly. Det vil ikke være noen vei rundt munnbind for flypersonell og passasjerer. Et generelt maskekrav i hele terminalområdet vil også være fornuftig, sier Klein.

Ingen planer om smitteverndrakt hos SAS

SAS har innført et midlertidig munnbindpåbud, men har foreløpig ingen planer om å utstyre sine kabinansatte med smitteverndrakter.

- Jeg kjenner ikke til at det er vurdert som tiltak i Norge. Vi venter nå på nye retningslinjer fra EASA (Det europeiske luftfartssikkerhetsbyrå) og tviler på at drakter er omtalt der, sier pressesjef i SAS, John Eckhoff, til Nettavisen.

Tiltaket om munnbind på SAS-fly trådde i kraft mandag 18. mai og vil gjelde fram til 31. august.

«Ansiktsmasker som dekker munn og nese er påkrevet fra du går om bord til du har forlatt fly et. Du som passasjer har selv ansvar for å ta med deg ansiktsmaske», skriver SAS på sine hjemmesider.

Flyselskapet Norwegian har ennå ikke innført munnbindpåbud og avventer nye retningslinjer fra EASA.