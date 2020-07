Smitteverneksperter bekymret: - Kommer til å gjenta seg i flere kommuner

Moss kommune står midt i et lokalt koronautbrudd. Flere kommuner må forberede seg på det samme, ifølge smittevernekspert.

OSLO (Nettavisen): Overlege og smittevernekspert Preben Aavitsland sier Norge må regne med å se flere lokale utbrudd som i Moss.

- Vi mener det høy sannsynlighet for lokale utbrudd i landet utover seinsommeren og høsten. Det er viktig at kommunene oppdager og håndterer slike utbrudd, og det er viktig at publikum fortsetter å holde avstand til hverandre, vaske hendene og holde seg hjemme hvis de er syke, sier Aavitsland i en e-post til Nettavisen.

Har laget veileder for kommunene

Aavitsland peker på at Folkehelseinstituttet har laget en veileder for hvordan kommunelegene skal oppdage og håndtere slike utbrudd. Se veilederen på fhi.no.

Aavitsland, som både er tilknyttet Folkehelseinstituttet og er kommuneoverlege i Arendal, sier til NRK at flere lokale utbrudd ikke behøver å bety en ny og stor smittebølge. Til NRK sier han at Norge bør kunne klare å unngå en ny nasjonal bølge.

Sporer smitte til privat fest

Denne uken slo Moss kommune alarm og innledet omfattende smittesporing etter et lokalt utbrudd som trolig kan spores til en privat fest.

Per tirsdag klokka 07 var det påvist 126 smittetilfeller, tre nye på et døgn og alle sporet tilbake til den private festen, ifølge Moss kommune.

Moss kommune har varslet en ny pressekonferanse onsdag klokka 13.

To nye smittede i Trondheim

Trondheim kommune bekrefter at to nye personer har fått påvist koronasmitte. Kommunen tester mange etter å ha registrert flere smittetilfeller den siste tiden, melder NTB.

Én person i 30-årene er registrert som smittet utenlands.

Den andre har vært i kontakt med en person som har kommet fra utlandet de siste ukene. Vedkommende er i 20-årene, men har vært i karantene og skal derfor ikke være smittsom.

Trondheim kommune testet tirsdag rundt 200 personer for korona, og omtrent 100 venter på å få teste seg. Kommunen melder om høyt trykk på kommunens koronatelefon.

Advarte i siste risikovurdering

Overfor Nettavisen peker Preben Aavitsland på at Folkehelseinstituttet i sin siste risikovurdering fra 1. juli nettopp pekte på faren for lokale utbrudd.

Her ble det pekt på høy sannsynlighet for økt lokalt smitte noen steder som følge av store arrangementer, mange folk på serveringssteder og utstrakt innenlands reising.

Det ble samtidig sagt at det er moderat sannsynlighet for massesmittehendelser som kan gi opphav til betydelige lokale utbrudd.

«Slike hendelser kan føre til forskjeller i utbredelse i landet. Det er størst sann-synlighet for at økt utbredelse vil skje blant unge voksne og middelaldrende ettersom de treffer flere mennesker», het det i risikovurderingen.

Videre het det: «De kommende årene er det vedvarende fare for lokale utbrudd eller nye bølger av denne epidemien. Kommunene må planlegge for utstrakt testing, smitteoppsporing, pleie, behandling og risikokommunikasjon.»