Smittevernforsker: Munnbind hjelper ikke mot dødelig virus

Hygiene- og smittevernekspert sier munnbind er lite effektivt hvis du vil beskytte deg mot det potensielt dødelige coronaviruset.

Utbruddet av luftveisviruset i Kina har så langt krevd 17 menneskeliv. Over 500 er bekreftet smittet av viruset, som tilhører coronavirusfamilien. Viruset «2019-nCoV» er beslektet med både Sars- og Mers-viruset.

SISTE: Tre byer i Kina isoleres som følge av virusutbruddet

Foreløpig er det for tidlig å anslå om utbruddet kan utvikle seg til en verdensomfattende pandemi. Men kinesiske myndigheter tar ingen risiko, og har isolert og nærmest stengt av tre storbyer i Kina for å begrense spredningen.

Hjelper munnbind mot virus?

Kineserne som beveger seg ute blant folk i byene som er rammet av virusutbruddet, tyr til munnbind for å beskytte seg mot det potensielt dødelige viruset.

- Men hjelper munnbind mot virus-spredning?

- Nei, ikke hvis du bruker det når du beveger deg ute blant folk. Poenget er at du klør deg gjerne i ansiktet (nese, munn og i øynene), og du vil få fingrene dine på slimhinnene. Så det er kontraproduktivt å bruke disse vanlige papirmunnbindene, sier førsteamanuensis i mikrobiologi og smittevern ved Universitetet i Sørøst-Norge, Jörn Klein, til Nettavisen.

Berører ansiktet 23 ganger i timen

En studie fra New South Wales fra 2016 anslår at mennesker berører ansiktet sitt hele 23 ganger i timen.

- Dette viruset overlever en kort tid på overflaten. Hvis man har berørt forurensede overflater eller personer, kan man kontaminere (besmitte) seg selv ved å klø seg på slimhinnene. Det er den viktigste grunnen til at munnbind ikke hjelper, sier Klein, som er tilknyttet Fagråd for infeksjonsmedisin, immunologi og smittevern i Helse Sør-Øst.

Videre sier han at filtrene i de alminnelige munnbindene en får kjøpt på apoteket, er lite effektive mot viruspartiklene.

- Viruspartiklene er så små at de ikke blir stoppet av disse papirfiltrene i kirurgiske masker, sier Klein.

Men hvis man likevel vil bruke masker som smittevern, anbefaler Klein å bruke profesjonelle støvmasker av typen N95.

- Dette er masker med filter som brukes mot fint støv. De holder små partikler unna. De er i hvert fall mer effektive enn disse papirmunnbindene, sier Klein.

- Det er klokere å holde seg på én meters avstand fra andre mennesker og vaske hendene sine med alkohol (atnibac red.anm.) enn å bruke disse maskene, legger han til.

Skeptiske til munnbind

Flere andre virologer, altså virusforskere, er også skeptiske til nytten av å bruke munnbind som smittevern.

- Vanlige kirurgiske masker for allmenheten er ikke en effektiv beskyttelse mot luftbåren bakterier eller virus, sier virusforsker David Carrington ved St George's University of London til BBC, fordi de mangler luftfilter og de beskytter ikke øynene.

Andre eksperter sier det er krevende å sørge for at ansiktsmasker sitter korrekt på ansiktet over tid. I tillegg må de byttes ut regelmessig og kastets på en forsvarlig måte.

- Det er ganske krevende å ha på maske over lengre tid, sier virologiprofessor Jonathan Ball ved University of Nottingham til BBC.

- Selv om det er en forestilling om at det å bære ansiktsmasker kan være fordelaktig, er det svært lite bevis for hvor mye det faktisk hjelper utenfor kliniske omgivelser, sier dr. Jake Dunning, som er tilknyttet britiske helsemyndigheter, til BBC.

Jörn Klein er førsteamanuensis i mikrobiologi og smittevern ved Universitetet i Sørøst-Norge, Foto: Universitetet i Sørøst-Norge

- Derfor har ikke WHO slått alarm ennå

Hygiene- og smittevernekspert Jörn Klein sier at influensavaksine kan være et forebyggende tiltak.

- Det er også viktig å vaksinere seg mot influensa. Flere av de som døde av dette viruset, var svekket på forhånd, enten med diabetes eller alvorlig influensa. For øyeblikket er det høysesong for influensa. Hvis man kan beskytte seg mot influensa, kan man redusere risikoen for alvorlig utfall, sier han.

- Hvor dødelig er dette viruset, Klein?

- Poenget er at det er langt flere smittetilfeller enn dødsfall. Det er 440 som er diagnostisert med viruset (oppjustert til 591 torsdag formiddag), og det er sikkert enda flere som er smittet. Det vi har sett nå, er at viruset har hoppet over fra dyr til mennesker, og nå smitter det mellom mennesker. Viruset tilpasser seg. Det som kan skje nå, er at det enten blir hissigere eller mildere. Og da må man avvente situasjonen. Det er derfor Verdens helseorganisasjon (WHO) ikke har slått alarm ennå, sier han.

I skrivende stund er det bekreftet 17 dødsfall. Ti av de døde skal i tillegg ha hatt andre sykdomstilstander.

En farmasøyt iført munnbind betjener kunder som etterlyser munnbind på et apotek i den virusrammede byen Wuhan. Foto: Dake Kang (AP)

Verst tenkelig estimat

Forskere ved Imperial College London har estimer at virussmitten er langt mer utbredt enn det som framkommer i de offisielle tallene. I helgen estimerte de at 1700 var allerede smittet. Nå har de oppjustert estimatet, og anslår nå at 4000 kan være smittet i byen Wuhan. I et verst tenkelig scenario anslår 9700 smittetilfeller, skriver The Telegraph.

Kinesiske myndigheter har iverksatt enorme beredskaps- og smitteverntiltak, og har nærmest stengt av hele Wuhan, som er megabyen hvor man mistenker at smitten oppsto, samt isolert to andre byer.

- Er disse tiltakene berettiget, Klein?

- Jeg tror det ligger ganske mye politikk bak dette. Du kan ikke stenge elleve millioner mennesker inne i en by. Du får ikke isolert så mange mennesker.