Smittevernlege sterkt bekymret over bruken av ufaglærte i kampen mot korona

- Kan få stor betydning for videre smittespredning i samfunnet, sier professor i smittevern.

Professor i hygiene og smittevern, Bjørg Marit Andersen, sier hun har fått mange bekymringsmeldinger om at ufaglærte uten nødvendig opplæring behandler pasienter som er syke med covid-19.

- Jeg er sterkt bekymret for alle de ufaglærte som nå blir satt inn for å behandle koronasmittede pasienter på sykehjem, hjemmepleie-tjenesten og sykehus. De mangler faglig opplæring, både når det gjelder sykepleiefaget og opplæring i å beskytte seg selv mot smitte, sier Andersen, som er tidligere smittevernoverlege ved Oslo universitetssykehus Ullevål, til Nettavisen.

Les også: Skrekktall fra New York

- Folk henvender seg til meg og forteller om ufaglærte som går rett i aktivitet med koronapasienter, uten noen form for opplæring eller nødvendig smittevernutstyr. Dette er unge studenter og arbeidsledige. Jeg er sterkt bekymret. Det ene er at de kan bli smittet selv, og det andre er at de kan bli smittebærere og dermed spre smitten videre i samfunnet, sier Andersen.

Les også: Slik vil kineserne bekjempe koronaviruset med mobilapp: – Det er helt utrolig (+)

- Går litt over stokk og stein

Andersen mener det bare må være profesjonelle helsearbeidere med god opplæring i smittevern og tilgjengelig smittevernutstyr, som steller med disse pasientene i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

- Det går litt over stokk og stein. Jeg har fått tilbakemeldinger på at det er stor mangel på smittevernutstyr. I tillegg er det mangel på opplæring i bruk av smittevernutstyr – hvordan de skal ta av seg smittevernutstyr uten å bli smittet, etter å ha vært inne hos koronasmittede pasienter. De kan for eksempel ta av seg frakk, maske, briller og hansker på feil måte slik at de får smitte på hender og på eget tøy. Deretter kan de berøre ansiktet og spre smitten videre til andre, sier Andersen.

- Dette er frivillige og positive mennesker som vil bidra, men hvis ufaglærte på dette vis unødig utsettes for smitte, kan det få stor betydning for videre smittespredning i samfunnet, legger hun til.

Les også: Mer enn halvering av antall nye koronatilfeller i Norge siste døgn

- Gode opplæringsprogrammer

Helsedirektoratet sier til Nettavisen at de har tillit til at helsetjenesten benytter seg av eksisterende retningslinjer og opplæringsprogrammer i smittevern.

- Det er virksomheten, enten det er sykehus, sykehjem, hjemmetjenester eller annet, som er ansvarlige for at tjenesten utføres forsvarlig, enten de utføres av faglærte eller ufaglærte ansatte. Når vi har en pågående pandemi forventer vi at alle helsetjenester både på sykehus og i kommuner er spesielt oppmerksomme på at smittevernet blir forsvarlig ivaretatt, sier fagdirektør i Helsedirektoratet, Karin Straume, i en uttalelse til Nettavisen.

- Det er laget gode retningslinjer og opplæringsprogrammer i smittevern for helsepersonell, og vi har tillit til at disse blir brukt flittig i helsetjenesten, sier Straume.

Ikke oversikt

Helsedirektoratet opplyser at de ikke har oversikt over hvor mange ufaglærte som har blitt rekruttert til å jobbe i helsetjenestene nå de siste ukene i forbindelse med koronautbruddet.

Helsedirektoratet skriver i en e-post til Nettavisen at rekrutteringen gjøres av virksomhetene selv, og statistikk over andelen av ulike profesjoner og ufaglærte i tjenestene publiseres i årlige tabeller fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og fra kommunene finnes det periodiske tall i en kvalitetsindikator.

I en rapport som ble utgitt av Folkehelseinstituttet i 2017, framkom det at 25 prosent av personellet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten manglet relevant fagutdanning (såkalte ufaglærte).

«Vi vet lite om hvordan dette påvirker kvaliteten på tjenestene og pasientsikkerheten», lyder hovedbudskapet i rapporten fra 2017.

Frykter sprengt kapasitet

Koronautbruddet har utløst enormt ressursbehov i det norske helsevesenet. Helsemyndighetene venter økt pågang av sykehusinnleggelser av koronasyke pasienter i tiden som kommer. Frykten er at koronaepidemien kan føre til at sykehuskapasiteten blir sprengt.

Både Norsk medisinstudentforening og Norsk Sykepleierforbund Student har bedt helse- og medisinstudenter være disponible for helsetjenesten i møte med koronaepidemien. Det samme har NTNU og Universitetet i Bergen.